Merkel y Macron abren la puerta a acuerdos migratorios entre países de la UE "sin esperar a los Veintiocho"

Publicada el 24/06/2018 a las 16:58 Actualizada el 24/06/2018 a las 18:12

Sánchez defiende "centros controlados" fuera de la UE

La postura de Italia

"No hay una solución nacional"

La canciller alemana, Angela Merkel , y el presidente francés, Emmanuel Macron , coincidieron este domingo en Bruselas en que se debe encontrar "una solución europea" para hacer frente al reto migratorio aunque ambos resaltaron que esa solución no ha de pasar necesariamente por un acuerdo entre los Veintiocho sino. Informa Europa Press."Sabemos que en el Consejo Europeo, desgraciadamente, no alcanzaremos una solución completa para la cuestión migratoria. Por ello habrápara tomar decisiones sino "pensar en qué es importante" para cada país, dijo Merkel a su llegada a la cumbre sobre migración y asilo en la que participan otros quince líderes europeos.Por su parte, el presidente francés insistió en que "la solución que debemos aportar es europea y se construirá únicamente sobre la cooperación entre los Estados miembros" de la UE aunque a la vez reconoció que esa solución puede ser "".En todo caso, ambos insistieron en que el encuentro de este domingo es una, y recordaron que la toma de decisiones en materia migratoria tendrá lugar en la próxima cumbre de jefes de Estado y de gobierno los próximos 28 y 29 de junio, esta vez ya a Veintiocho.El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que buscará , especialmente en el Mediterráneo occidental, donde las cifras de llegadas de migrantes han aumentado en los últimos meses a diferencia del resto de rutas como la del Mediterráneo central (Italia) u oriental (Grecia).Asimismo, Sánchez también defendió la creación de, como puede ser en países del norte de África, a la vez que ha apelado a su voluntad de trasladar "una actitud constructiva e integradora" que reivindique la prevalencia de "los valores europeos" y el respeto a los derechos humanos.A su llegada a la reunión informal, el primer ministro belga, Charles Michel, defendió la necesidad de tener controles "reales y estrictos" en las fronteras externas de la UE, así como de "ir al fondo de los detalles" sobre los centros de migrantes y depara asegurar "solidaridad y responsabilidad" entre los socios europeos."Estamos progresando pero debemos hacer mucho más. Estoy feliz por el hecho de que cada vez discutimos más la parte externa de esto. Hace un año discutíamos principalmente cómo debemos repartir el problema, peroa través de cooperación con países de origen", celebró el primer ministro danés Lars Lokke Rasmussen.El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, propondrá a sus socios comunitarios que se establezcan, bajo la amenaza de una aquellos países que se nieguen a cumplirlas, según la nueva propuesta de Roma para hacer frente al reto migratorio, a la que ha tenido acceso Europa Press."Cada Estado establece cuotas de entrada para migrantes económicos. Es un principio que debe ser respetado", dice el texto italiano, pero para ello deben acordarse "contramedidas adecuadas" que pasen por la reducción de fondos europeos a los países que "no den la bienvenida a los refugiados".La propuesta enumera diez puntos que Roma cree que pueden servir para aportar una solución al reto migratorio, e incide en que es necesario reformar el conocido como Reglamento de Dublín, que establece las reglas para la gestión y tramitación de las solicitudes de asilo en la UE, y queEn ese sentido, la propuesta italiana recalca que "quien llega a Italia, llega a Europa" por lo querespecto a aquellos migrantes rescatados en el mar Mediterráneo, a la vez que asegura que "el sistema Schengen (libertad de circulación entre países) está en juego"."La obligación de rescate no puede convertirse ende países miembros, dice el texto, que también pide la creación de centros de migrantes en otros países de la UE además de Italia, como por ejemplo España, y abre la puerta a que también estén situados fuera del bloque comunitario, en el norte de África.El primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, remarcó la importancia de encontrar "soluciones comunes" para contener los flujos migratorios. ". Esta no es la Europa que quiero, necesitamos encontrar soluciones comunes porque no se trata de un problema nacional, sino europeo", reivindicó.A su vez, el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, garantizó que adoptará una "mente abierta" en el debate y ha pedido al resto de asistentes que "adopten la misma actitud". "No creo que sea el momento para señalar a nadie., para encontrar soluciones", afirmó.El croata Andrej Plenkovic subrayó que la cumbre informal de este domingo es "una oportunidad" para debatir "en especial" cómo controlar las rutas de inmigración ilegal a la UE y cómo "ser más coherentes en la dimensión externa" de la migración.La cumbre extraordinaria sobre migración y asilo convocada este domingo en Bruselas por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Así, únicamente participarán 16 de los 28 Estados miembros, tras la negativa de los países del grupo de Visegrado (Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría) a participar en la reunión tras años de desacuerdo con la política migratoria europea, especialmente las cuotas de reparto de refugiados.