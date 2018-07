Científicos de la ESA hallan agua líquida en Marte

Publicada el 25/07/2018 a las 17:55 Actualizada el 26/07/2018 a las 12:17

Un reflejo identificado

Similar al lago Vostok de la Antártida

Datos del radar recopilados por el Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA) apuntan aenterrado bajo capas de hielo y polvo en la región polar sur de Marte, según informa la propia ESA.Los primeros resultados de la nave espacial Mars Express, de 15 años de antigüedad, ya descubrieron que existía, de hielo, en los polos del Planeta Rojo y que este hielo estaba enterrado en capas intercaladas con polvo.La presencia de agua líquida en la base de los casquetes polares se sospecha desde hace tiempo, ya que según estudios hechos en la Tierra, es bien sabido que el. Además, la presencia de sales en Marte podría reducir aún más el punto de fusión del agua y mantener el agua líquida incluso a temperaturas bajo cero. Pero hasta ahora, la evidencia del radar avanzado la nave, el primer radar que alguna vez orbitó en otro planeta , no fue concluyente.Se ha necesitado la persistencia de los científicos que trabajan con este instrumento de exploración subsuperficial para desarrollar nuevas técnicas con el fin de recopilar la mayor cantidad posible de datos de alta resolución para confirmar su excitante conclusión.La investigación del radar muestra que la región del polo sur de Marte está compuesto dea una profundidad de aproximadamente 1,5 kilómetros en el área de 200 kilómetros de ancho analizada en este estudio. En concreto, el radar identificódebajo de los depósitos estratificados dentro de una zona de 20 kilómetros de ancho.Analizando las propiedades de las señales de radar reflejadas y considerando la composición de los depósitos estratificados y el perfil de temperatura esperado debajo de la superficie, los científicos interpretaron esta característica brillante como, que puede cargarse con sal, sedimentos saturados.Pero para que MARSIS pudiese detectar dicho parche de agua, necesitaría tener por lo menos. "Esta anomalía subsuperficial en Marte tiene propiedades del radar que coinciden con el agua o los sedimentos ricos en agua", afirma Roberto Orosei , investigador principal del experimento MARSIS y autor principal del artículo publicado este miércoles en la revista Science. "Esta es solo una pequeña área de estudio; es una perspectiva emocionante pensar que podría haber más de estas bolsas subterráneas de agua en otros lugares, aún por descubrir", añade.Según indica, gerente de operaciones de MARSIS y coautor del documento, el equipo ha visto indicios de características subsuperficiales interesantes durante años, pero no han podido reproducir el resultado de órbita a órbita, porque las tasas de muestreo y la resolución de sus datos eran demasiado bajas anteriormente."Tuvimos que idear un nuevo modo de operación para eludir el procesamiento a bordo y activar una mayor tasa de muestreo y así: ahora vemos cosas que simplemente no eran posibles antes", explica.El hallazgo recuerda al lago Vostok , descubierto a unos 4 kilómetros por debajo del hielo en la Antártida, en la Tierra. Se sabe que algunas formas deprosperan en los ambientes subglaciales de la Tierra, pero la cuestión es si podrían los pozos subterráneos de agua líquida salada y rica en sedimentos en Marte, ya sea ahora o en el pasado. Si la vida alguna vez existió o no en Marte sigue siendo una pregunta abierta, y esa es precisamente la cuestión que continuarán explorando las misiones marcianas, incluyendo la del orbitador actual ExoMars (Europa y Rusia) y futuros"La larga duración de Mars Express, y el agotador esfuerzo realizado por el equipo de radar para superar muchos desafíos analíticos, permitió este resultado tan esperado, demostrando que la misión y su carga útil aún tienen un gran potencial científico", asegura el científico del proyecto Mars Express de la ESA,, que comenta que este descubrimiento "" que contribuirá a la comprensión de la evolución de Marte, la historia del agua en este planeta vecino y su habitabilidad.