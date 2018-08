Alex Salmond, acusado de agresión sexual a dos miembros de su equipo cuando era ministro principal de Escocia

Publicada el 24/08/2018 a las 11:15 Actualizada el 24/08/2018 a las 12:19

Statement from Alex Salmond pic.twitter.com/DUOTS7MriX — Alex Salmond (@AlexSalmond) August 23, 2018

El político escocés Alex Salmond del Scottish National Party (SNP) ha sido acusado de agresión sexual cuando era ministro principal de Escocia por dos miembros de su comité. La denunciade que las agresiones se produjeran, en Bute House, la residencia del primer ministro desde 2013, según informa el diario británico Telegraph.Salmond ha negado los hechos y en su cuenta de Twitter ha anunciado que tomará acciones legales. En el comunicado, Salmond afirma: "Este es unen el que ni siquiera se me ha permitido ver y estudiar el caso en mi contra. No se me ha permitido tener acceso a las pruebas" y asegura que ha intentado mediar con "ofertas de conciliación, mediación y arbitraje legal para resolver este asunto de forma adecuada y amistosa", pero que "todos mis esfuerzos han sido rechazados".El gobierno escocés ha afirmado que defenderá "vigorosamente" la posición de Alex Salmond, según adelanta el Daily Record El exministro anunció que ha lanzado una revisión judicial en el Tribunal de Sesiones, que decidirá sobre la legalidad del procedimiento que se ha utilizado en su contra". Destacó que durante este tiempo ha intentado "todo, incluso ofertas de conciliación, mediación y arbitraje legal" para tratar de resolver este asunto "".