Quién es quien en el caso del periodista Jamal Khashoggi

Publicada el 22/10/2018 a las 17:08 Actualizada el 22/10/2018 a las 18:01

1. Jamal Khashoggi

2. Mohamed bin Salman

3. Saud Al Qahtani

4. Ahmed al Asiri

5. Maher Mutreb

6. Abel al Jubeir

El periodista saudíel pasado 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul en circunstancias que siguen sin estar del todo claras, después de que Riad haya reconocido que en su muerte participaron unque viajaron para intentar convencerle de que volviera al país, informa Europa Press.Tras dos semanas negando que Khashoggi hubiera muerto en el interior del consulado, como aseguraban las autoridades turcas, finalmente el 19 de octubre el fiscal general saudí reconoció que este había fallecido en una pelea a puñetazos con varios saudíes queal reino.Asimismo, informó del, mientras que el rey ordenó apartar de su cargo a dos responsables, Mohamed bin Salman, si bien una fuente oficial saudí aseguró a Reuters que este no había tenido nada que ver con la muerte del reportero.Horas más tarde, un alto cargo saudí indicó a Reuters que en realidad Khashoggi se asfixió al tratar los agentes saudíes depara evitar que le escuchara el personal y las personas que se encontraban en el consulado, después de que le desvelaran quepara llevarle de vuelta a Arabia Saudí.Finalmente, el domingo 21 de octubre, el ministro de Exteriores saudí, Adel al Jubeir, se vio obligado a dar la cara. En una entrevista en la cadena estadounidense Fox News, explicó que "fue una operación clandestina" de individuos que se extralimitaron en sus competencias y que luego trataron de encubrir la muerte. En este sentido, consideró quey prometió que los responsables comparecerán ante la justicia.A continuación repasamos los principales actores en este caso que ha conmocionado a lay dejado a Arabia Saudí, y en especial al heredero al trono, en una situación delicada.El periodista de 59 años trabajó durante años para la casa real saudí –fue asesor de prensa del príncipe Turki al Faisal, embajador en Reino Unido y en Estados Unidos– antes de escapar del país en septiembre de 2017e intimidación" que estaba imponiendo el príncipe Mohamed, según contó él mismo en su primer artículo como columnista para el Washington Post.Ya entonces, dijo que temía que, si volvía a su país,y se mostró decidido a "elevar la voz" por quienes habían sido encarcelados. "Arabia Saudí no ha sido siempre como es ahora", aseguró.El pasado 2 de octubre, antes de entrar en el consulado,de que, si no salía del edificio al cabo de unas horas, se pusiera en contacto con las autoridades turcas, lo que pone de manifiesto que temía que le sucediera algo. Turquía ha optado porlas 24 horas a su prometida, Hatice Cengiz, de nacionalidad turca.El heredero al trono, de 33 años, se ha esforzado desde que su padre fue nombrado rey en 2015 poren la extensa familia real, incluidos algunos primos que veían con reticencia al joven príncipe. Su estrategia fue productiva y en verano de 2017 dejó fuera de la línea sucesoria a su primo, el, hasta entonces príncipe heredero. Hoy por hoy, nadie duda de que es él quien dirige el país.MbS, como se le conoce popularmente, ha tratado igualmente de forjarse una, con una amplia campaña de relaciones públicas que le llevó en el último año a visitar varios países, incluida España, y con algunos gestos muy celebrados como, por ejemplo, la autorización a que lasen el reino. Asimismo, está decidido asaudí y hacerlaPero también es el artífice de la coalición militar árabe que intervino en Yemen en marzo de 2015 en apoyo del Gobierno del país y que ha dejadomuertos en bombardeos aéreos, así como de laa Qatar, de lapor la que numerosos príncipes y altos cargos fueron detenidos en el otoño de 2017 y de la persecución de algunos religiosos. Para muchos, es demasiado inexperto e impulsivo.El hasta ahora asesor de la Casa real fue apartado el viernes de su cargo, coincidiendo con el anuncio del resultado de la, sin ninguna explicación. Fuentes consultadas por la agencia Reuters señalan que Al Qahtani hablaba con frecuencia en nombre del príncipe heredero y daba órdenes directas a altos cargos, incluidos algunos del aparato de seguridad.En un mensaje publicado en Twitter en agosto de 2017, Al Qahtani sostuvo: "¿Creéis que tomo decisiones sin directrices?de las órdenes de mi señor el rey y mi señor el leal príncipe heredero".Eltambién ha sido apartado del cargo tras la estela de los hallazgos de la investigación. Al Asiri fue elárabe que el príncipe Mohamed orquestó en marzo de 2015 para apoyar al Gobierno yemení y en 2017 fue promovido por este a su puesto actual y también forma parte del círculo de confianza del joven príncipe, de 33 años.Fue él quienque viajó expresamente al consulado de Estambul el 2 de octubre y abandonó la ciudad horas más tarde."Al Asiri es quien formó el equipo y pidió un empleado que trabajara con Al Qahtani y que conociera a Jamal del tiempo en que ambos trabajaron en la Embajada en Londres", explicó a Reuters un alto cargo saudí, precisando que Al Qahtani autorizó el envío de uno de sus empleados."Hay una orden en vigor de", precisó este responsable para justificar la operación en el consulado, "lo que les da la autoridad para actuar sin tener que remitirse a la dirigencia".Según han explicado las autoridades saudíes, Mutreb, un coronel de la Inteligencia saudí, fue elegido para la operación porque había trabajado con Khashoggi en Londres. Mutreb ha sido vinculado con el príncipe heredero, ya que apareció junto a él en fotos tomadas durante sus visitas aFuey le dijo que el plan era "drogarle y secuestrarle" con el fin de intimidarle, según la fuente consultada por Reuters, pero el periodista comenzó a gritar. Fue al intentar callarle cuando le asfixiaron. "La intención no era matarle", aseguró.Después de que la versión oficial de los hechos desvelada por el fiscal general fuera puesta en entredicho y, elaclaró que "esta fue una operación clandestina en la que personas terminarony las responsabilidades que tenían"."La investigación todavía está en las fases iniciales y estamos decididos a llegar hasta el final para descubrir toda la verdad", aseguró. "Esto es una aberración, esto es un error y esto es un acto criminal del que", agregó.Asimismo, Al Jubeir trató deMohamed, asegurando que "no estaba al tanto" como tampoco lo estaban los altos cargos de Inteligencia. En cuanto a la implicación de personas vinculadas a él, sostuvo que "había fotos de algunos agentes de seguridad que podrían haber formado parte de su dispositivo de seguridad de vez en cuando, pero esto es normal".Según argumentó, "es normal" que el personal de seguridad "rote entre distintos altos cargos, tanto en el país como en el extranjero". "Así que, el que alguien aparezca en una foto(al príncipe heredero) para nada", zanjó.