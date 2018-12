May ofrece a sus diputados no presentarse a la reelección a cambio de que le apoyen en el 'Brexit'

Publicada el 12/12/2018 a las 19:24 Actualizada el 12/12/2018 a las 20:28

La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado a los diputados del Partido Conservador queen los próximos comicios, en el marco de los contactos que ha mantenido este miércoles con los suyos para sobrevivir a la moción de censura interna que se votará esta tarde, informa Europa Press.A lo largo del día, May ha recibido en su despacho de Westminster a los diputados conservadores paraen la moción de censura que un grupo de tories descontentos con el acuerdo sobre el Brexit alcanzado por el Gobierno y la UE ha lanzado contra la premier.Los rebeldes consiguieron el martes por la noche el mínimo deque es necesario que los miembros del grupo parlamentario envíen al Comité 1992 –órgano de gobierno del Partido Conservador en Westminster– paraDe prosperar esta iniciativa de la facción crítica, May seríadel Partido Conservador y, en consecuencia, también cesaría como primera ministra, dando lugar a unpara ocupar ambas vacantes."Sus primeras palabras han sido ''", a lo que después ha añadido que "no pretende liderarnos en las elecciones de 2022", ha contado el diputado conservador Alec Shelbrooke.George Freeman, uno de los presentes en dichas reuniones, ha asegurado que May "ha escuchado" la voluntad del partido. "Una vez que haya conseguido un Brexit ordenado, se echará a un lado para la elección de un nuevo líder quey la renovación que necesitamos", ha escrito en Twitter.La votación de la moción de censura(hora peninsular española) y se espera que dure dos horas porque los diputados tienen que pronunciarse uno a uno. Los resultados se conocerán hacia las 22.00.La premier necesita una mayoría simple de 157 diputados de 317 para mantenerse en el cargo. Un cálculo realizado por Reuters en base a los pronunciamientos hechos por los tories arroja un saldo de 198 votos a favor, lo que garantizaría su continuidad. Sin embargo,porque los diputados tienen que pasar uno por uno a la sala del Comité 1922 en Westminster para emitir su voto de forma secreto. Algunos de los que públicamente han respaldado a May han confesado en privado que apoyarán la moción de censura.La amenaza de la moción de censura ha planeado sobre May durante todo el proceso del Brexit, pero su situación se ha deteriorado aún más en los últimos días por su decisión de suspender sine die la votación prevista para el martes en el Parlamento para que los diputados aprobaran o rechazaran el Acuerdo de Retirada pactado por Londres y Bruselas.