Un tsunami provoca más de 200 muertos en la costa oeste de Indonesia

Publicada el 23/12/2018 a las 12:10 Actualizada el 23/12/2018 a las 13:01

Hingga 23/12/2018 pukul 07.00 WIB, data sementara dampak tsunami di Selat Sunda: 43 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka dan 2 orang hilang. Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat dan puluhan rusak. pic.twitter.com/IfKnx29QKA — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23 de diciembre de 2018

Detik-detik saat Tsunami menerjang

Tampak di video Band Seventeen sedang manggung.



Dikabarkan bassist dan manager Seventeen meninggal dunia.#PrayForAnyer pic.twitter.com/pCTmukhOsF — Sukma Hapsari (@SukmaHapsari) 23 de diciembre de 2018

Un tsunami generado por la entrada en erupción del volcán Anak Krakatoa ha dejadoal impactar a última hora de este sábado contra la costa oeste de Indonesia , según informaron las autoridades del país y recogió Europa Press. Además, casi 30 personas permanecen desaparecidas.El tsunami, provocado casi con toda seguridad por un gigantescotras la erupción del volcán, afectó a varias zonas del estrecho de la Sonda, que separa las islas indonesas de Java y Sumatra, y sirve de enlace entre el mar de Java y el océano Índico.Allí hay numerosas áreas turísticas, como precisamente una de las más afectadas, la playa de, en la localidad de Pandeglang, donde más de dos centenares de empleados de la empresa estatal de servicios públicos PLN disfrutaban de un evento organizado por la compañía junto a sus familias.Más de 90 personas murieron en esta playa, entre ellas siete asistentes al evento, según un portavoz de la empresa, que cifra en casi 90 el. Otros 35 fallecidos fueron confirmados en Lampung Sur. Todavía no hay una estimación general en cuanto al número de desaparecidos.Las primeras informaciones sobre daños materiales detallan al menos, nueve hoteles "muy dañados" y decenas de embarcaciones afectadas, de acuerdo con el portavoz de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.Las autoridades han advertido a los residentes y a los turistas que se encuentran en las zonas de costa a lo largo del estrecho que se mantengan lejos de las playas, ya que la alerta por tsunami y fuerte oleaje"Aquellos que han sido evacuados, por favor, no regresen todavía", señaló Rahmat Triyono, integrante de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica ( BMKG ).Mientras, el presidente del país, Joko Widodo, ha ordenado a "todas las agencias gubernamentales relevantes que tomen medidas de, encuentren víctimas y atiendan a los heridos".Esta tragedia es la última que sacude al país en un año cargado de infortunios. En agosto, múltiples terremotos dejaron más de 500 muertos en la isla turística de Lombok. En octubre, un seísmo y un posterior tsunami causaron más de 1.200 muertos en la isla de Célebes.A estas tragedias se suman la de este sábado, provocada por el volcán conocido como "El hijo del Krakatoa". La violentísima erupción de su predecesor en 1883 generó una serie de tsunamis que. Este nuevo volcán emergió de la destrucción en 1927 y ha estado creciendo desde entonces.El profesor de Geología de la Universidad de Michigan, Ben van der Pluijm, no descarta incluso que el tsunami pueda haber ocurrido por un"La inestabilidad de la pendiente de un volcán activo puede crear un deslizamiento de roca que, creando olas de tsunami locales que pueden ser muy poderosas. Esto es como dejar caer repentinamente una bolsa de arena en una bañera llena de agua", ha explicado.