Trump amenaza con cerrar "por completo" la frontera con México si no recibe el dinero para completar el muro

Publicada el 28/12/2018 a las 17:32 Actualizada el 28/12/2018 a las 18:14

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha amenazado este viernes con cerrar "por completo" la frontera de Estados Unidos con México si no recibe, y que ha generado la actual parálisis del Gobierno norteamericano, según informa Europa Press. "Nos veremos obligados a cerrar por completo la frontera sur y los obstruccionistas demócratas no nos dan el dinero para terminar el muro y para cambiar las ridículas leyes sobre inmigración que están lastrando a nuestro país", ha escrito el presidente en su cuenta de Twitter.Trump aseguró este miércoles que mantendrá "lo que sea necesario" el cierre parcial de Gobierno hasta conseguir que el Congreso le proporcione los fondos para construir el muro en la frontera después de que la administración se quedara a medianoche del viernes pasado sin el dinero suficiente para su funcionamiento normal debido a laen el Congreso sobre el techo de gasto.Los republicanos que apoyan la política de seguridad fronteriza de Trump se han negado a aprobar un presupuesto que no contemple una financiación parcial para la construcción del muro que ascendería aLos republicanos rebeldes y los demócratas, por su parte,. Según Drew Hamill, el portavoz de la inminente líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, "los demócratas han ofrecido a los republicanos tres opciones para reabrir el Gobierno que incluyen la financiación de una seguridad fronteriza fuerte, sensible y eficaz, pero no a costa de un muro ineficaz, costoso e inmoral".