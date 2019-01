May estudia modificar el Acuerdo del Viernes Santo entre las dos Irlandas para desbloquear el 'Brexit'

Publicada el 21/01/2019 a las 09:37 Actualizada el 21/01/2019 a las 09:38

La primera ministra británica, Theresa May.

La primera ministra británica,, estaría barajando una modificación delcomo fórmula para desatascar el proceso de salida de Reino Unido de la UE tras la derrota del acuerdo que alcanzó Londres con la UE en el Parlamento británico.Según informa el diario británico The Daily Telegraph , May informará este lunes al Parlamento de un Plan B para elelaborado tras una ronda de conversaciones con los partidos políticos representados en Westminster y con dirigentes de la UE. Una de las propuestas que estudia es la revisión del acuerdo de paz de Irlanda del Norte que puso fin a décadas de violencia protagonizadas por el Ejército Republicano Irlandés (IRA) e incluir en el mismo un compromiso formal paraentre Irlanda del Norte y la República de Irlanda una vez Reino Unido salga de la UE.Este texto sería una garantía para Irlanda y para el(DUP), el partido norirlandés cuyos diputados en Londres podrían ser claves para la ratificación de cualquier acuerdo de salida de la UE. El pasado 15 de enero May sufrió la mayor derrota parlamentaria de un Gobierno desde la década de 1920 con el claro rechazo del Parlamento al Acuerdo de Retirada. Sin embargo, superó a continuación la moción de censura presentada por la oposición laborista.