El Gobierno exige a Venezuela la "inmediata" puesta en libertad de tres periodistas y un chófer de la agencia Efe

Publicada el 31/01/2019 a las 09:10 Actualizada el 31/01/2019 a las 10:01

El gobierno #España rechaza enérgicamente la detención en #Caracas de cuatro miembros de un equipo de la agencia @EFEnoticias por efectivos del SEBIN. Desde que se tuvo conocimiento de la detención, el gobierno, a través de nuestra @EmbEspVenezuela, (1/3) — Exteriores (@MAECgob) 31 de enero de 2019

Una decena de reporteros arrestados

Deux journalistes de notre équipe ont été arrêtés hier au Vénézuela. Ils étaient sur place pour couvrir la crise politique. À l'heure actuelle, il est difficile d'en dire plus au risque d'aggraver leur situation. On pense à eux.#Quotidien — Quotidien (@Qofficiel) 30 de enero de 2019

Justificación de Arreaza

Colombia reclama la "liberación inmediata"

#LiberenAPeriodistas

Gobierno de Colombia rechaza detención arbitraria, en Venezuela,de 2 periodistas y fotógrafo de @EFEnoticias: colombianos Maureen Barriga y Leonardo Muñoz, y español Gonzalo Domínguez.Exigimos liberación inmediata y respeto a sus vidas — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) 31 de enero de 2019

Efe desmiente las acusaciones

El Gobierno de España ha exigido este jueves a las autoridades de Venezuela lade los cuatro miembros de la agencia Efe que permanecen detenidos en Caracas.En un comunicado, el Ministerio de Exteriores rechazapor parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)."Desde que se tuvo conocimiento de la detención, el gobierno, a través de nuestra Embajada en Caracas, está haciendo todas las gestiones necesarias paraa la mayor brevedad", explica Exteriores.Entre los detenidos está el español Gonzalo Domínguez, además de los colombianos Maureen Barriga y Leonardo Muñoz, ha informado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela.En este mensaje, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprovecha para requerir de nuevo a las autoridades de Venezuela que respeten el, de las que, apunta, la libertad de prensa es un elemento central.La propia agencia española ha confirmado que aparte de los tres periodistas detenidos, también se encuentra en la misma situación el, miembro de EFE en el país latinoamericano.El SNTP ha informado de que agentes del SEBIN "acudieron a las oficinas y se llevaron a los trabajadores de la prensa",La detención de tres periodistas de la agencia de noticias Efe ha elevado aarrestados en los últimos días cuando cubrían las protestas en Venezuela, aunque desde el Gobierno de Nicolás Maduro se ha tratado de justificar estos incidentes apelando a irregularidades de registro.Los primeros periodistas en ser detenidos fueron los chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, trabajadores de la cadena pública TVN , y los venezolanos Mayker Yriarte, de TV Venezuela , y Ana Rodríguez, de VPItv . Los cuatro han sido ya liberados, aunque en el caso de los dos chilenos la medida se ha saldado con su"Laes otra de las víctimas en Venezuela. La solución pacífica son elecciones libres y democráticas, ahora", afirmó el miércoles el presidente de Chile, Sebastián Piñera, uno de los líderes regionales que ha reconocido al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.El miércoles también se conoció la detención de: Baptiste des Monstiers y Pierre Callet, que grababan un reportaje para la cadena TF1 . Su programa, Quotidien, ha confirmado en Twitter que fueron detenidos cuanto intentaban "cubrir la crisis política", si bien ha evitado entrar en más detalles para no "agravar su situación".El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) de Venezuela sostiene que tanto Des Monstiers como Callet siguen, al igual que lo están su productor local, Rolando Rodríguez, yque fueron arrestados el miércoles en circunstancias aún por aclarar.Los periodistas de EFE han sido identificados como el español Gonzalo Domínguez, y los colombianos Maureen Barriga y Leonardo Muñoz. Además, junto a ellos también habría sido arrestado el chófer José Salas, de nacionalidad venezolana, según el SNTP.El Gobierno venezolano, por su parte, no ha informado de los detalles de los arrestos de los reporteros, pero sí ha tratado de justificarlos por boca de su ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, quien ha alegado que "algunos periodistas extranjeros han ingresado al país desin cumplir previamente con la respectiva solicitud del permiso de trabajo" en los consulados."Varios han tratado de acceder al Palacio Presidencial", ha denunciado Arreaza, quien ha señalado que, "como en cualquier país del mundo, los periodistas no pueden auto asignarse una acreditación"."Medios y agencias internacionales saben que para evitar, deben realizar los trámites indispensables en los consulados, previo a su viaje al país", ha añadido el ministro venezolano en Twitter.El ministro de Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha reclamado laasí como "respeto a sus vidas"."El Gobierno de Colombia rechaza (la), en Venezuela, de dos periodistas y (un) fotógrafo de @EFEnoticias", ha publicado Holmes Trujillo en su cuenta de Twitter.El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela ha informado de que que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) "acudieron a las oficinas y se llevaron a los trabajadores de la prensa".El presidente de la agencia Efe, Fernando Garea, ha desmentido las acusaciones del Gobierno de Maduro y ha asegurado que “es falso que nuestros periodistas detenidos en Caracas”.En los micrófonos de la cadena Onda Cero, Garea ha informado que los abogados de la agencia se han trasladado hasta la sede de la Inteligencia Militar pero“En la Delegación de Efe en Caracas se trabaja; nos cuesta incluso hacer llegar sus asignaciones a la delegada”, ha añadido Garea