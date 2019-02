Venezuela acusa a EEUU de ser "belicista e injerencista" después de que Pence rechazase el diálogo

Publicada el 02/02/2019 a las 14:20 Actualizada el 02/02/2019 a las 14:51

Un general reconoce a Guaidó

Maduro convoca para este sábado a la Policía Militar

Diez días de crisis

El ministro de Exteriores de Venezuela , Jorge Arreaza, ha reaccionado ante las declaraciones del vicepresidente norteamericano, Mike Pence, al que ha acusado de ser un "" y utilizar un "lenguaje anacrónico de la Guerra Fría" al descartar la posibilidad de"Esto es como escuchar a Nixon o a McCarthy. El lenguaje anacrónico de la, inútil en el siglo XXI. La ideologización de las relaciones internacionales. Injerencista, belicista, imperialista y dogmático. El mundo virtual de Donald Trump y su equipo", ha establecido Arreaza a través de su cuenta personal de Twitter recogido por Europa Press.Horas antes, durante un discurso, Pence ha afirmado este viernes que ", es momento para la acción" en la crisis en Venezuela, al tiempo que ha reiterado su respaldo a Juan Guaidó, quien la semana pasada se autoproclamó "presidente encargado" del país.Ante estas palabras, Arreza ha subrayado que es la Casa Blanca la que ha dirigido "el Golpe de Estado" contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. "No cabe duda: Washington está al frente, Bolton confiesa su objetivo petrolero y lanegocia la Patria sin contemplaciones", ha añadido Arreaza.Por su parte, la, Delcy Rodríguez, ha acusado a Pence, al que ha calificado de ser un "reincidente belicista" de "amenazar al pueblo digno de Bolívar y Chávez" con "sus tambores de guerra". "El Gobierno de Donald Trump avergüenza a la humanidad con su", ha añadido Rodríguez a través de su cuenta oficial de Twitter, al tiempo que ha hecho un llamamiento a los seguidores de Maduro para que acudan a las calles del país durante la jornada de este sábado.El vicepresidente norteamericano había afirmado horas antes que "ha llegado el momento de acabar con la dictadura de Maduro de una vez por todas", antes de manifestar que "Estados Unidos está orgulloso de ser el primer país en reconocer el único presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó". "Maduro hará bien si no pone a prueba la determinación de Estados Unidos ", ha advertido Pence, quien ha subrayado además que "el viaje de Maduro debe terminar yEl general de división venezolano Francisco Estéban Yánez Rodríguez ha anunciado este sábado su respaldo a Juan Guaidó comoy ha asegurado que el 90 por ciento de los militares no apoyan al presidente Nicolás Maduro."Hoy, con orgullo patriótico y democrático les informo que desconozco la autoridad írrita y dictatorial del señor Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual dignamente me pongo a sus órdenes", ha anunciado Yánez a través de un vídeo publicado en Twitter.El general, que se presenta como director de planificación estratégica del alto mando de la Fuerza Aérea venezolana, asegura además que "el", por lo que "la transición a la democracia es inminente".Yánez ha revelado además que Maduro tiene dos aviones listos todos los días y le ha invitado a utilizarlos para salir del país de inmediato. Además, ha hecho un llamamiento a participar en las movilizaciones convocadas para este sábado en defensa de Guaidó. "A misles pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela, no repriman más", ha añadido en un vídeo.En una carta publicada en su cuenta en Twitter, Yánez ratifica su decisión: "Alea iacta est. La suerte está echada. ¡Tomé mi decisión! ¡Ya crucé mi Rubicón!". "Nuestro pueblo espera que no le demos la espalda; menos aún que lo masacremos o nos matemos nosotros mismos (...). No sean tontos útiles" de la, ha apelado.En respuesta, el comandante de la Aviación Militar venezolana, el mayor general Pedro Alberto Juliac Lartiguez, ha respondido poco después en Twitter que "no se podía esperar menos del TRAIDOR GD Francisco Esteban Yánez Rodríguez, sobrino del corrupto general Yánez Méndez que por cierto tiene un expediente en la Contraloría General de la #FANB por corrupto! #LealesSiempreTraidoresNunca".Nicolás Maduro ha convocado para este sábado a la reserva de, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para realizar nuevas prácticas a menos de 24 horas de que expire el ultimátum internacional para que declare nuevas elecciones en el país latinoamericano.Según una carta del comandante del Ejército venezolano, mayor general Jesús Suárez Chourio, recogida por el medio 'El Estímulo' estas maniobras tendrán como objetivo "el reentrenamiento del personal militar". El mandatario ha aprovechado cada visita y encuentro con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana paraante lo que ha calificado en repetidas ocasiones como un intento de golpe de estado en su contra liderado por el presidente de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó.Maduro, ha descrito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como "la columna vertebral de la integridad de la nación" y ha instado a sus miembros, así como a los de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a rechazar la, porque no son "delincuentes".Maduro, que ha supervisado unas maniobras militares, ha defendido el papel de los militares como "", en el marco de "una lucha que tiene como destino la victoria". "Estamos enfrentando la mayor agresión, política, diplomática y económica que en 200 años de república jamás haya enfrentado Venezuela", ha advertido en su discurso. Maduro , que ha recriminado al "imperio norteamericano" y a las "viejas potencias colonialistas de Europa" que quieran "ponerle la mano al poder político" en Venezuela, se ha mostrado confiado de ganar esta "batalla histórica".El 23 de enero, Guaidó se autoproclamó "", en respuesta a la decisión de Maduro de iniciar el 10 de enero un segundo mandato que ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional reconocen porque dicen que se basa en unas elecciones presidenciales, las del 20 de mayo, no democráticas.Guaidó se ha fijado como hoja de ruta cesar la "usurpación del poder" y crear un gobierno de transición que conduzca a la celebración de unas elecciones "libres". Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países de la región le han reconocido como "presidente encargado" y leen esta "transición democrática".En esta semana,, de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y más de 900 han sido detenidas, según los datos actualizados este jueves por la ONG venezolana Foro Penal.