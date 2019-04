25 aniversario del genocidio de Ruanda: la ONU considera que se ha "hecho Justicia" a pesar de que quedan tres prófugos

Publicada el 06/04/2019 a las 14:10 Actualizada el 06/04/2019 a las 14:45

Sentencias icónicas

Soluciones "creativas"

"Se ha hecho justicia"

Más deen los cien días transcurridos entre el 6 de abril de 1994, cuando el avión del presidente ruandés, Juvenal Habyarimana, fue, y el 4 de julio, cuando el Frente Patriótico Ruandés (FPR) tomó el control del país. La Justicia, en cambio, se ha hecho esperar décadas y aún hoy hay al menos tres grandes criminales a la fuga, según informa Europa Press.Elde 1994 dio lugar a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas creara el 8 de noviembre de ese mismo año el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) con el mandato de "procesar a las personas responsables del genocidio y de otras graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario" cometidas en la nación africana.Era la segunda vez que el Consejo de Seguridad hacía uso de los amplios poderes que le otorga la Carta de la ONU para crear cortes ad hoc deYa lo había hecho el 25 de mayo de 1993 para no dejar impunes los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, los peores vividos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El único precedente eran los procesos de Nuremberg y Tokio.En sus 20 años de historia (1995-2015), el TPIR imputó a 93 personas, de las cuales 62 fueron condenadas –incluidos el primerJean Kambanda; el ministro de Defensa, Théoneste Bagosora; y el jefe de las Fuerzas Armadas, Augustin Bizimungu–, 14 fueron absueltas, diez fueron remitidas a tribunales nacionales, dos murieron antes de ser juzgadas, dos fueron desimputadas y tres permanecen prófugas.El TPIR se enfrentó al enorme reto de ser el primer tribunal en interpretar el crimen de genocidio definido en la Convención de 1948, siendo uno de los más difíciles de juzgar porque no basta con acreditar la masacre sino que es necesario probar "la intención de destruir totalmente o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso". A pesar de la complejidad jurídica, se adentró de lleno y alumbró algunos hitos judiciales.Basándose en el único precedente de la condena a Julius Streicher en Nuremberg por llamar al exterminio de los judíos en el semanario alemán Der Sturmer, juzgó a Jean Bosco Barayagwiza y Ferdinand Nahimana, fundadores de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM), y a Hassan Ngeze, fundador del periódico Kangura,Los acusados trataron de ampararse en, si bien el TPIR aclaró que nada tiene que ver con "". El daño, argumentó, se causó no tanto por las palabras como por la realidad adulterada que dibujaban con "" en los que describían a los tutsis como "cucarachas" que acaparaban "todo el dinero".El TPIR destacó el papel de la emisora ruandesa, apodada Radio Machete, en el alzamiento popular que se produjo el 7 de abril. La RTLM atribuyó el derribo del avión presidencial a un ataque del FPR –integrado por tutsis exiliados– y las fuerzas de paz de la ONU y. Horas después, la primera ministra, Agathe Uwilingiyimana, y los diez cascos azules belgas que la protegían eran asesinados.La corte de Arusha también fue pionera al establecer que laen la medida en que, tal y como ocurrió en Ruanda, donde más de, es utilizada con la intención de erradicar a un grupo determinado.Marceline tenía 17 años cuando comenzó la carnicería. Los interahamwe, una milicia hutu, llegaron a su barrio el 9 de abril. "Fui la única que quedó viva", dice en declaraciones a la fundación de supervivientes SURF. Fue entregada a un hombre que "hizo todo lo que quiso" con ella. "Decidí suicidarme en una letrina", relata. Finalmente,por el FPR.El TPIR ventiló los casos más importantes pero no era suficiente para procesar a las 120.000 personas que en los años siguientes al genocidio fueron detenidas por su presunta implicación. Adama Dieng, el relator especial de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, que fue el registrador del TPIR, reconoce a Europa Press queAsí, el sistema judicial de Ruanda, que sufrió una gran reforma para alcanzar los estándares internacionales, se ocupó de los acusados de planear el genocidio y de cometer atrocidades, entre ellas la violación. En la primeraLos casos seguían acumulándose y el Gobierno de Paul Kagame decidió recuperar las cortes Gacaca para juzgar todos los crímenes, excepto el de planear el genocidio. En este sistema de justicia tradicional cada comunidad establece su tribunal seleccionando los jueces entre los vecinos. En diez años (2002-2012), resolvieron casi dos millones de causas.Lascomo mecanismo de administración de justicia porque se basaban en las confesiones premiadas de los acusados, que recibieron penas menores, como trabajos comunitarios, para favorecer la reconciliación nacional en un país absolutamente dividido.Hubo muchos ", la corrupción y los errores en la toma de decisiones", denuncia Lewis Mudge, director de Human Rights Watch (HRW) para África Central, a Europa Press. "No cumplieron los estándares internacionales", afirma, Rachel Nicholson, investigadora de Amnistía Internacional para África Oriental.Dieng, en cambio, aplaude la "creatividad" del Gobierno de Ruanda por resucitar las cortes Gacaca. "Lidiar con la" a través de la justicia ordinaria "habría llevado más de un siglo", subraya el relator especial de la ONU."También abogué por que las instituciones judiciales nacionales en todo el mundo llevaran ante la Justicia a los sospechosos que vivían en su territorio", recuerda el jurista senegalés.En un principio, los países optaron por juzgarlos en sus propios tribunales "bajo el", apunta Nicholson. Por ejemplo, el matrimonio formado por Alain y Dafroza Gauthier ha sido clave para identificar a algunos de los cien genocidas ruandeses que calculan que se ocultan en Francia No fue hasta 2007, una vez que Ruandade su sistema judicial, cuando los países empezaron a confiar en los tribunales ruandeses. Desde entonces, numerosos gobiernos africanos y europeos, principalmente Francia y Bélgica, así como Canadá, han extraditado a los sospechosos detenidos.A pesar de todos estos esfuerzos, aún hay tareas pendientes. "Una frustración que tengo es la falta de respuesta de la comunidad internacional, específicamente del Consejo de Seguridad, para abordar la cuestión de la compensación y reparación a las víctimas", confiesa Dieng.HRW reprocha además que las otras víctimas de, los decenas de miles de civiles que murieron a manos del FPR en su avance hacia Kigali, han sido olvidadas. "Estos crímenes no son equivalentes ni comparables al genocidio, pero constituyen crímenes de guerra y lesa humanidad y las víctimas y sus familias tienen derecho a que se haga Justicia", defiende Mudge.Sin embargo, sostiene el experto de Naciones Unidas, "uno puede decir que a nivel global" por lo que "será recordado como uno de los más aberrantes hechos del siglo XXI: Ruandeses matando a ruandeses, diezmando brutalmente a la población tutsi".