Los socialdemócratas se imponen por un estrecho margen a la ultraderecha en las elecciones de Finlandia

Difícil aritmética

Ascenso del nacionalismo

El(SDP) ha sido la formación más votada en las elecciones legislativas de este domingo con un, apenas dos décimas por delante del ultraderechista, antes conocidos como Verdaderos Finlandeses.Los votos del SDP se traducirán según las proyecciones, ende 200 escaños del Parlamento finlandés, mientras que el Partido de los Finlandeses controlará(el 17,5% de los apoyos). Los comicios han deparado. De hecho, es la primera vez en la historia del parlamentarismo finlandés en la que ningún partido supera un 20% de respaldo popular.Por detrás de estos dos partidos se sitúa el conservador(NCP), con un 17% de votos y 38 escaños; y deldel primer ministro saliente,(13,8% y 31 asientos), unos datos correspondientes al 100% del escrutinio. La ecologistaha obtenido un 11,5% de votos y 20 escaños y lase ha situado en el 8,2% de votos y 16 puestos. Por detrás quedan el(4,5% y 9 escaños) y el(3,9% y 5 representantes)., una escisión del Partido de los Finlandeses, en cambio se hunde y apenas logra un 1% de votos. Los otros dos escaños para sumar los 200 del Parlamento han ido a parar a otros candidatos. La participación ha sido del 72%.Con estos datos, el Parlamento estará muy fragmentado ypara lograr un Gobierno estable, aunque los socialdemócratas parecen dispuestos a intentarlo tras su histórica victoria. "La reforma contra el paro y de la educación serán las prioridades del gobierno que lidere el SDP. También los impuestos", ha afirmado el líder del SDP, Antti Rinne, tras declararse vencedor de los comicios. "somos el partido más votado de Finlandia. El SDP es el partido del primer ministro", ha aseverado Rinne, de 56 años, ante sus seguidores en Helsinki. El líder de los socialdemócratas podría tener opciones para formar gobierno dada la negativa de los líderes de las principales formaciones a pactar con la ultraderecha.Los aliados naturales del SDP serían los ecologistas y la Alianza de Izquierda. El líder "verde",, ha destacado que son los mejores resultados de la historia para su partido: "Es una tarde muy emocionante para los 'verdes'", ha apuntado. Desde la Alianza de Izquierda,ha manifestado ya su disposición a recibir una invitación del SDP para abrir negociaciones para la formación de un gobierno de coalición en cuanto se encarge a los socialdemócratas la formación de gobierno.Entre las tres formaciones de izquierda sumarían 76 de los 200 escaños, mientras que la derecha y la ultraderecha sumarían 69 asientos, lo que convertiría al ahora gobernante Partido del Centro en la llave de la gobernabilidad. Enfrente, la ultraderecha destacaba sus buenos resultados. "Estamos abiertos a colaborar, pero no a cualquier precio", ha señalado el líder del Partido de los Finlandeses,. Para Halla-aho, este resultado es "fantástico teniendo en cuenta las encuestas de hace cuatro meses". Por su parte, un portavoz del gobernante Partido del Centro de Finlandia,, ha reconocido la derrota sin paliativos. "No le demos más vueltas. Es una derrota clara", ha señalado.El Partido de los Finlandeses ha aprovechado elque desde hace unos años sacude a los países nórdicos y una serie de casos de abusos a menores por extranjeros aparecidos a principios de este año. Dada la proximidad de las elecciones europeas, desde Bruselas están observando estos comicios con cierta tensión, dado que un buen resultado de Los Finlandeses podría alentar el bloque de partidos europeos nacionalistas enfrentados al núcleo europeísta de la UE en las urnas el próximo mes de mayo.Los socialdemócratas también han resultado beneficiados por la ansiedad de la población; en su caso, por los votantes más mayores, atemorizados por el envejecimiento de la población y la. "Es una especie de shock cultural el que estamos viviendo en Finlandia", explica la investigadora del think tank e2. "Con todos los cambios que están ocurriendo, mucha gente se está inclinando por ir cogidos de la mano con el Partido de los Finlandeses", ha añadido.El éxito de la izquierda finlandesa marcaría un paréntesis en un periodo de dificultades para el bloque tanto en Finlandia como en la región. En Suecia, por ejemplo, el primer ministro del país,, ha conseguido mantenerse en el poder a pesar de sufrir, el pasado otoño, la peor derrota del siglo para su Partido Socialdemócrata, lo que le obligó a comprometerse con partidos de centroderecha.En Dinamarca también están pendientes de los comicios porque un buen resultado socialdemócrata animaría a su compañero danés en las encuestas, donde están ganando terreno a costa de abrazar parte de una retórica antiinmigración. Rinne considera que su partidoen lo que atañe a la inmigración, al favorecer la relacionada tanto con el trabajo —para compensar el envejecimiento de la población de Finlandia—, pero también favorece que se permita a algunos refugiados por motivos humanitarios, como lo ha hecho el país hasta ahora.