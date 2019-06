Nueva protesta masiva en Hong Kong para exigir la dimisión de su jefa ejecutiva

Publicada el 16/06/2019 a las 13:04 Actualizada el 16/06/2019 a las 13:41

Un fallecido y miedo a la violencia

La ruptura de la independencia judicial

Decenas de miles de personas han iniciado este domingocontra las autoridades de Hong Kong y concretamente contra la jefa ejecutiva de la ciudad, Carrie Lam, de quien piden su dimisión inmediata por limitarse a suspender temporalmente el proyecto de ley para extraditar a China a los detenidos en el territorio, a riesgo de perder sus libertades fundamentales, en lugar de cancelarlo definitivamente, según informa Europa Press.La marcha, presidida por el color negro en las ropas de muchos de los asistentes, también recuerda a losen las protestas del fin de semana pasado , y en las que Lam tiene parte de culpa según sus críticos. Primero, por negarse a liberar a los detenidos y segundo por describir los, un delito que acarrea una pena de hasta 10 años de prisión. Lam defiende su postura y acusa a los detenidos de haber agredido al dispositivo de seguridad.Los organizadores se han comprometido a hacer todo lo posible para impedir que se repitan la violencia de la semana pasada , que los manifestantes han recordado con pancartas como "no disparéis, somos de Hong Kong", mientras equipos de voluntarios se han dedicado durante las primeras horas a atender a algunas personas desvanecidas por lasbajo las que transcurre la marcha.La tensión se ha exacerbado tras conocerse que un manifestante perdió la vida en la madrugada de este domingo tras, según ha informado la Policía de esta región. Un portavoz de la Policía ha confirmado a la agencia de noticias alemana DPA que Leung se subió a una plataforma en el centro comercial Pacifil Place alrededor de las 21.00 (hora local) del sábado. A pesar de que tanto la Policía como los bomberos, este varón continuó subiendo con la pancarta y poco después, cayó al suelo.El hombre de 35 años de edad, apellidado Leung, es lamasivas que han sacudido Hong Kong en las últimas semanas. A primera hora de la mañana, este hombre está siendo homenajeado cerca de donde se ha producido el accidente.La profesora de 38 años Lam Ngali avanza sin sus hijos. "No les he traído por", explica a Hong Kong Free Press. "La Policía disparó a la gente con pelotas de goma. La última vez que recuerdo que las fuerzas de seguridad abrieran fuego contra la población fue cuando estuve en Tiananmen", ha recordado sobre la masacre perpetrada por las fuerzas de seguridad chinas contra los estudiantes del país en 1989.La protesta terminará ante la sede del Gobierno para exigir la salida inmediata de la jefa ejecutiva. "Esa mujer es un desastre", lamenta a Reuters la estudiante Catherine Cheing. "Es, no para de mentir, y estoy convencida de que ha suspendido la propuesta solo para engañarnos y que nos calmemos", ha añadido.El proyecto de ley supone, a juicio de sus críticos, la ruptura de la independencia judicial de Hong Kong respecto de Pekín, una de las condiciones que marcaron su devolución por parte de Reino Unido en 1997 a la soberanía china, y un fracaso del lema "". Desde entonces, la oposición acusa a China de entrometerse constantemente en el desarrollo de la ciudad, obstruyendo las reformas democráticas, inmiscuyéndose en las elecciones y bloqueando incluso la publicación de material crítico con el Gobierno.Lam, que ha eludido pronunciarse sobre su dimisión, ha argumentado que esta ley es necesaria para evitar que Hong Kong se convierta en, y ha recordado las numerosas enmiendas que ha aplicado a la propuesta para contentar a la población –garantías contra la pena de muerte, entre ellas–, pero han sido completamente insuficientes.