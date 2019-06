El brote de ébola deja ya más de 1.500 muertos en el este de la República Democrática del Congo

Publicada el 24/06/2019 a las 09:20 Actualizada el 24/06/2019 a las 09:40

declarado el pasado agosto en el este de, el peor en el país que vio nacer esta enfermedad y el segundo más virulento a nivel internacional tras el registrado en África Occidental.Según el último informe del Ministerio de Salud congoleño, hasta la fecha se contabilizan ya 2.239 casos, de los que 2.145 han sido confirmados, y 1.596 fallecidos por el brote, que afecta a las provincias de Kivu Norte e Ituri. De entre el total de casos,--un5% del total--, 39 de los cuales han fallecido.El ministro de Salud, Oly Ilunga Kalenga, ha visitado este viernes y sábado la ciudad de Bunia, capital de Ituri, donde hasta el momento no se han detectado casos de ébola pero se han hechoAquí, según el comunicado de su departamento, Ilunga ha insistido en la importancia de sensibilizar a la población y de implicar a las comunidades en la respuesta frente al ébola "Poner en marcha medidas de salud pública es una cosa, pero, un medio que permite romper la cadena de transmisión".El ministro ha reconocido que el principal desafío para poner fin al brote es movilizar a las comunidades y, ante la suspicacia y el recelo que la respuesta sanitaria al brote genera entre la población, lo cual se ha traducido con ataques contra personal sanitario y centros de tratamiento contra el ébola."Esta epidemia debe ser un problema de todos si queremos ponerle fin rápidamente", ha sostenido, defendiendo la implicación de los líderes comunitarios y religiosos así como la prensa. Asimismo, ha llamado a los ciudadanos a confiar en el Gobierno y en el Ministerio de Salud, que están trabajando para protegerles, y les ha pedido queEl viernes pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció que su petición de fondos para combatir el brote de ébola en la zona noreste de RDC no ha recibido la respuesta esperada y los compromisos no alcanzan siquiera para cubrir la mitad de las necesidades,habida cuenta de las crecientes necesidades.La organización estimó en 98 millones de dólares (86,8 millones de euros) el coste de su respuesta, peroSi no recibe los 54 millones que restan, "será incapaz de mantener la respuesta al nivel actual", denunció la OMS en un comunicado.