Aumenta la tensión en el estrecho de Ormuz: Irán apresa a un petrolero británico

Publicada el 20/07/2019 a las 12:25 Actualizada el 20/07/2019 a las 13:09

Hunt avisa a Irán de que "puede haber elegido un camino peligroso"

Rusia pide contención

El superpetrolero iraní Grace 1 permanece bajo custodia de las autoridades británicas

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este viernes de que ha apresado unen elpor una presunta violación del Derecho Internacional que no ha precisado, en el marco de la escalada de tensión entre ambos países y, en general, en la región, informa Europa Press.Se trata del Stena Impero, que ha sido confiscado "cuando atravesaba el estrecho de Ormuz", según un comunicado de la Guardia Revolucionaria recogido por la cadena estatal Press TV.Este barco, en el sur de Irán, según ha informado este sábado la agencia de noticia Fars que además ha señalado que este petrolero de bandera británica tuvo un accidente con un barco pesquero iraní antes de ser detenido. "Tuvo un accidente con un barco pesquero iraní. Cuando el", ha dicho el jefe de la Organización Marítima y de Puertos de la provincia de Hormozgan meridional, Allahmorad Afifipour y ha recogido la agencia de noticias Reuters.Según esta información ,. Por su parte,incautado ha informado de que el buque, el Stena Impero,iraníes citadas por la agencia local de noticias IRNA han señalado que el petroleroAsimismo, han señalado que entre las violaciones cometidas por el petrolero figuranStena Bulk y Northern Marine Management, propietaria y gestora del Stena Impero, han confirmado que el buque británico ha sido interceptado en torno a laspor "pequeños barcos y un helicóptero" mientras navegaba por aguas internacionales en el estrecho de Ormuz. "Somos incapaces de contactar con la embarcación, que ahora mismo se dirige hacia Irán", han dicho en un comunicado.Las empresas han detallado que en el Stena Imperio viajan"No ha habido heridos y la seguridad y el bienestar de nuestra tripulación continúa siendo nuestro objetivo principal", ha insistido Erik Hanell, presidente y director general del operador, Stena Bulk. Además, han indicado que están en "estrecho contacto" con las autoridades británicas. Un portavoz del Ministerio de Defensa de Reino Unido ha confirmado a Reuters que el Gobierno está buscando información sobre el incidente en Ormuz.Por su parte, el ministro de Exteriores británico,, se ha mostrado "extremadamenteen el estrecho de Ormuz", según la agencia de noticias Reuters. "La acción de ayer en el golfo muestra preocupantes señales que indican quecon un comportamiento ilegal y desestabilizador tras la detención legal en Gibraltar de un cargamento de petróleo para Siria", ha asegurado el jefe de la diplomacia británica, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, remarcando con mayúscula que la detención del superpetrolero Grace 1 en el Peñón es "legal".El titular de Exteriores británico ha subrayado que la reacción de Reino Unido a la captura del petrolero británico en el estrecho de Ormuz será. "Hemos estado intentando encontrar una forma de resolver el tema del Grace 1 pero", ha recalcado.El ministro de Exteriores británico ha reaccionado así tras la captura por parte de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní del petrolero de bandera británica Stena Impero cuando navegaba este viernes en aguas del estrecho de Ormuz.Por otra parte, Hunt también ha mostrado su preocupación por la, que ha sido recientemente trasladada por las autoridades iraníes a la rama psiquiátrica de un hospital en Teherán tras haber permanecido detenida desde 2016. "Confiamos en que esto implique que está recibiendo el tratamiento médico que necesita pero el hecho de que se le haya impedido el contacto con su familia nos está causando una enorme preocupación", ha afirmado Hunt, antes de reclamar la liberación de la cooperación británico-iraní.Sin embargo, fuentes militares iraníes citadas por la agencia de noticias, un barco de bandera liberiana operado por Reino Unido,Así, han recalcado que "se ha permitido que continúe su curso tras ser advertido sobre problemas de seguridad y las regulaciones medioambientales", tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.El presidente del, Konstantin Kosachev, teme que la captura de un petrolero británico en el estrecho de Ormuz por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán aumente la tensión en la región y pide contención. "Esperamos un, pero eso dependerá de los planes que tenga cada uno", ha afirmado el diplomático ruso y ha recogido la agencia oficial de noticias TASS."Desafortunadamente, este incidente puede servir de pretexto para el uso de la fuerza. Aún no está claro si el que usa la fuerza se beneficiaría de eso", ha insistido. "Por eso esperamos moderación y diplomacia", ha recalcado.Por otro lado,donde en las últimas semanas varios buques petroleros han sufrido algún incidente.Por su parte, el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, considera que "hay que rebajar el nivel de las tensiones, es imprescindible". "Necesitamos estudiar los detalles., por lo que no me apresuraría a hacer comentarios sin conocer todos los detalles", ha explicado según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.El pasado 4 de julio, un destacamento de los, contratado por Irán, cuando navegaba, lo que supondría un incumplimiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra el Gobierno que preside Bashar al Assad.Desde entonces, el Grace 1 permanece bajo custodia de las autoridades británicas en Gibraltar.y ha advertido de que adoptaráEstos incidentes se enmarcan en la escalada de tensión en el Golfo con motivo del primer aniversario de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear., volviendo al enriquecimiento de uranio, aunque lejos de los niveles necesarios para fabricar un arma atómica.