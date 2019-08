Trump dice que su retórica "une" en respuesta a una pregunta sobre si considera que incita a la violencia contra migrantes y extranjeros

Publicada el 07/08/2019 a las 17:46 Actualizada el 07/08/2019 a las 18:33

Los ataques en El Paso y Dayton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,, en medio de las críticas lo divisivo de su discurso y sus acusaciones contra los inmigrantes tras los ataques perpetrados en los últimos días en el país."No creo que mi retórica haga eso", ha dicho, en respuesta a una pregunta sobre si considera que incita a la violencia. "Creo que mi retórica une a la gente. Nuestro país lo está haciendo realmente bien", ha manifestado. Así,, si bien ha manifestado que Washington "quiere permitir a millones de personas entrar en el país, ya que los necesita". "Creo que las fronteras abiertas son algo terrible", ha añadido."Creo que necesitamos inmigración legal, no inmigración ilegal", ha recalcado Trump, quien visitará durante la jornada las ciudades de Dayton y El Paso, escenario de dos ataques durante el fin de semana que se saldaron con al menos 31 muertos.Trump". "No me gusta, ya sea supremacismo blanco o cualquier otro tipo de supremacismo, ya sea antifa o cualquier otro grupo de odio. Me preocupa y haremos algo", ha sostenido. El presidente estadounidense ha descrito además a los políticos que le están criticando como "personas que intentan ganar puntos". "Es gente que busca ganancias políticas", ha añadido.Por otra parte,, especialmente los controles sobre el pasado de los compradores. "Tenemos que asegurarnos de que personas muy enfermas no portan armas", ha zanjado.Las críticas contra Trump por su discurso sobre migrantes y otras minorías del país ha aumentado a raíz de los ataques en El Paso, en el estado de Texas (sur), y Dayton, en Ohio (norte). La retórica de Trump ya había estado en el ojo del huracán días antes por sus ataques verbales contra cuatro congresistas demócratas. El ataque en El Paso fue ejecutado por un joven de 21 años identificado como Patrick Crusius, quienLas autoridades sospechan que actuó motivado por motivos raciales y tratan el caso como terrorismo, después de que el atacante dejara un. La ciudad fue parte de la República de México hasta 1848, como parte del tratado de Guadalupe Hidalgo. La Fiscalía de Texas, según hicieron saber el domingo los abogados del Estado en rueda de prensa.Unas 13 horas después del ataque en El Paso, otro joven armado, Connor Betts, de 24 años,, en Ohio, antes de morir tiroteado por las fuerzas de seguridad. La Policía ha evitado especular con los motivos de Betts, aunque ha reconocido que tenía un pasado conflictivo y había amenazado a compañeros de instituto.