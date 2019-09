Aumenta la tensión en el sur del Líbano: Israel y Hezbolá intercambian ataques en la frontera

Publicada el 01/09/2019 a las 17:45 Actualizada el 01/09/2019 a las 18:35

Misiles anti tanques lanzados desde Líbano cayeron sobre posiciones militares en el norte de Israel. Devolvimos fuego al lugar de donde vinieron los ataques en el sur de Líbano.



Continuaremos actualizando sobre la situación — FDI (@FDIonline) 1 de septiembre de 2019

El Ejército israelí ha informado a los vecinos del norte del país del levantamiento de la alerta por elmientras el primer ministro Benjamin Netanyahu ha destacado quesegún informa Europa Press. Las autoridades militares han autorizado así el tráfico civil por las carreteras del norte del país y han informado a la ciudadanía de que ya no es necesario permanecer en los refugios antiaéreos abiertos."No hay israelíes heridos. Ni siquiera un rasguño", ha afirmado por su parte un sonriente Netanyahu sobre el ataque libanés contra las posiciones del Ejército israelí en la frontera, informa la prensa israelí. "He mantenido contactos con el jefe del Estado Mayor y los campeones del Ejército hace una hora.", ha explicado Netanyahu a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. "He ordenado estar preparados para cualquier situación. Decidiremos qué hacer de acuerdo con los acontecimientos", ha añadido el mandatario israelí.El cruce de este domingo ha comenzado con el lanzamiento de entrecontra una base militar israelí de la frontera. Uno de los proyectiles habría impactado contra una ambulancia militar y otro contra una posición militar israelí junto a la frontera, según fuentes israelíes. En respuesta, Israel ha lanzado un centenar de obuses y misiles mediante artillería y helicópteros de combate sin que por el momento haya constancia de víctimas.a todos los ocupantes de un vehículo militar israelí. El Ejército de Israel, en su cuenta oficial de Twitter, ha confirmado que varios "ataques desde Líbano alcanzaron posiciones militares" de Israel en el norte del país. "Devolvimos el fuego hacia el origen del ataque en el sur del Líbano", han añadido los militares hebreos en su cuenta oficial de Twitter. Poco después, la cadena Al Manar TV, afín a Hezbolá, ha informado de que, en el sur del país.El, ha llamado al, y alpara pedir su ayuda en untras el intercambio de artillería de las últimas horas entre el Ejército israelí y las milicias de Hezbolá en la frontera. "Hemos pedido a Estados Unidos y a Francia que intervengan dados los últimos acontecimientos en la frontera sur", ha hecho saber la oficina de Hariri en un comunicado., Stefano Del Col, ha emplazado a las fuerzas libanesas e israelíes a ejercer latras el lanzamiento este domingo de varios misiles sobre la Línea Azul que funciona como frontera entre ambos países.Estos incidentes, cuya garante es la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), que cuenta con 11.155 efectivos., en el sur de Líbano fronterizo con Israel en el marco de la FINUL bajo el amparo de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.En el verano de 2006, durante aproximadamente un mes,, civiles en su mayoría, y, militares en su mayoría.