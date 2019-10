El Gobierno británico reconoce que ha aumentado la posibilidad de un 'Brexit' sin acuerdo

Publicada el 20/10/2019 a las 12:00 Actualizada el 20/10/2019 a las 13:08

Farage prefiere ampliar plazo que aceptar el Brexit de Johnson

Los 27 miembros de la UE "toman nota" de la petición de prórroga

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019

El Gobierno británico ha reconocido este domingo que elen la ratificación del Acuerdo de Retirada de la Unión Europea ha aumentado la posibilidad de que Reino Unido abandone el bloque sin acuerdo, aunque confía en un acelerón de última hora para conseguir los votos suficientes, informa Europa Press.El gabinete del primer ministro del país, Boris Johnson , ha dedicado las últimas horas a señalar alde un proceso que, reiteran desde Londres, el mandatario quiere culminar a toda costa el próximo 31 de octubre.pero los asesores de Johnson han remarcado que en ella se subraya la voluntad del primer ministro de mantener el calendario y recuerda quela envía por orden parlamentaria, para acatar la ley., ha explicado este domingo el asesor de Johnson para un Brexit sin acuerdo, el ministro Michael Gove, antes de avisar de que no hay garantía alguna de que el Consejo Europeo acepte la extensión, lo que incrementa la incertidumbre sobre una salida pactada. "Ahora, como resultado de esta votación,", ha reconocido Gove, quien esta tarde mantendrá una reunión con su equipo para acelerar sus planes de Brexit sin acuerdo, condensados en la llamada "Operación Yellowhamer". "Si la activamos, por lo menos sabremos que hemos hecho todo lo posible", ha añadido.Gove, en este sentido, ha reiterado que ", porque tiene los medios y la capacidad para hacerlo, y porque el Parlamento no puede cambiar la opinión del primer ministro, ni sus políticas de gobierno, ni su determinación personal", ha hecho saber a la cadena Sky News. Al mismo tiempo, en la cadena BBC, el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, ha estimado que el Gobierno cuenta con los votos necesarios para aprobar el plan de Brexit y despejar así cualquier temor en la comunidad europea, antes de responsabilizar al Parlamento de los retrasos. "No entiendo por qué el Parlamento no lo ha aprobado, y eso es lo que vamos a tratar la semana que viene", ha manifestado.Ely uno de los grandes rostros del movimiento a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea,, ha abogado por una extensión del plazo de salida, queen lugar de aceptar directamente el acuerdo de retirada pactado entre Bruselas y el primer ministro británico, Boris Johnson. "Quiero elecciones generales, y una ampliación del plazo nos permitiría celebrarlas, lo que me parece una opciónque nos ata las manos en política exterior y en muchas, muchas, muchas otras áreas", ha explicado a la cadena británica Sky News.Farage ha insistido no obstante que. "Es el único Brexit que merece la pena conseguir", dado que el acuerdo de Johnson "implica trabajar para igualar las condiciones con el resto de Europa, lo que significa que seguimos sin controlar por completo nuestra legislación, y eso no es un Brexit:", según Farage, principal promotor del referéndum de 2016 que decidió el divorcio de Londres y Bruselas.Los Veintisiete han "tomado nota" este domingo de la carta enviada por el primer ministro británico, Boris Johnson, para solicitar la prórroga del Brexit, pero, mientras continúa el proceso europeo de ratificación del acuerdo.Así lo han concluido en una reunión de embajadores de los Veintisiete prevista con anterioridad para hacer balance del proceso del Brexit y que, según han indicado a Europa Press fuentes europeas. "No se ha discutido sobre la prórroga", recalcan las fuentes, y los embajadores se han limitado a acordar que se lancen los procedimientos escritos necesarios para quenegociado por Johnson con Bruselas.Tras el visto bueno de los líderes europeos el pasado jueves a los cambios pactados entre Bruselas y Londres para intentar salvar el Tratado de Retirada, el acuerdo necesita aún del lado europeo que los Estados miembros lo adopten formalmente y que. La Eurocámara está preparada para cumplir su tarea en el pleno que iniciará este lunes en Estrasburgo, lo que permitiría celebrar la votación el jueves para su ratificación, pero este proceso ha quedado en suspenso a la espera de ver qué sucede en Londres.y la dio por buena aún no estando firmada, por lo que esta semana iniciará las consultas con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para decidir cómo proceder.