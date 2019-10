Publicada el 21/10/2019 a las 18:29 Actualizada el 21/10/2019 a las 18:56

Diferencias entre hombres y mujeres

"Mirar a las causas" de las migraciones

Un 93% de los migrantes africanos que han viajado de forma irregular hasta Europa estarían, aun siendo consciente de los peligros que ello supone, según un estudio del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), que ha llamado a un "debate crítico" sobre este tipo de fenómenos.El informe, al que ha tenido acceso Europa Press y ha sido elaborado a partir de entrevistas a migrantes de 39 países africanos repartidos en 13 estados europeos, elabora un perfil común de estas 1.970 personas, que comparten haber llegado a Europa de forma ilegal y no por razones de asilo o protección, sino con unTodo ello a pesar de que se trata de personas que no necesariamente vivían en situaciones de pobreza, ya que un 58% de ellos tenían un empleo o estudiaban en el momento en que decidieron abandonar su país. La mayoría de ellos, de hecho,, según la agencia de la ONU Alrededor del 53% de las personas entrevistadas reconoce que recibieron ayuda de familiares o amigos para poder emprender el viaje y tres de cada cuatropara ayudar a su entorno más cercano, a pesar de que ello pueda suponerles empeorar su calidad de vida.La mitad afirma que no gana lo suficiente, un 38% asegura que ingresa lo justo y solo un 12% llega al nivel del ahorro. Para muchos de ellos, la vergüenza de no ser capaces de enviar el suficiente dinero a sus familias es el"Si tienes una familia, tienes que asegurarte de que tienen comida, techo, medicinas y educación", explica Yerima, padre de una niña pequeña. "La gente podría preguntarme qué tipo de padre soy para dejar atrás a mi mujer y a mi hija. ¿Pero qué tipo de padre sería si me hubiese quedado y, pregunta.El informe, no obstante, detecta diferencias entre hombres y mujeres, y no en el mismo sentido que en África. Si en origen las mujeres ganan de media un 26% menos que los hombres, en Europa la balanza se invierte e ingresan unTambién envían con más frecuencia remesas y están más asentadas en cuanto a alojamiento que los hombres, según el PNUD, que atribuye esta diferencia a la tendencia de las mujeres de viajar junto a la familia y a las, especialmente si tienen algún hijo a cargo, por parte de las administraciones europeas.El administrador del PNUD, Achim Steiner, ve en el informe, incapaz de "cumplir las aspiraciones de la población". De hecho, la vertiente aspiracionales una de las razones más citadas entre quienes han emigrado, por detrás de las motivaciones económicas y el aprendizaje.Serge, uno de los testimonios de este informe, ha instado a "mirar a las causas" que están detrás de las migraciones, ya que considera que son precisamente "las políticas que atrapan a las personas en la pobreza" las que apenas dejan alternativa a miles de personas. "Escuelas que no existen, una sanidad fallida y corrupción, represión.", subraya.Solo el 2% de las personas entrevistadas dice que, siendo consciente ahora de los riesgos,. Sin embargo, son muchos quienes, como Mahamadou, aún confían en volver a sus países de origen, algo que en su caso espera hacer en cinco años vista: "Y cuando regrese a mi país, no creo que vuelva".