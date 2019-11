Piñera condena las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad un mes después del inicio de las protestas

Publicada el 18/11/2019 a las 09:26 Actualizada el 18/11/2019 a las 09:44

El presidente de Chile, Sebastián Piñera,este domingo lascometidas por miembros de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas registradas en Chile durante el último mes a raíz de la subida del precio del billete de metro, según informa Europa Press.En un discurso pronunciado en La Moneda en su primera intervención tras el acuerdo con los principales partidos de la oposición sobre la reforma constitucional, el mandatario ha destacado que el Gobierno "hará todos los esfuerzos para que exista"."En algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometierony no se respetaron los derechos de todos. (...) Nuestro gobierno hará todos los esfuerzos para que exista justicia y no impunidad", ha afirmado.Asimismo, ha reconocido que el pasado 12 de noviembre estudió la posibilidad de, algo que finalmente no llevó a cabo. "Esa noche, como presidente de Chile, tuve que optar entre dos difíciles caminos. El camino de la fuerza, a través de decretar un nuevo Estado de Excepción Constitucional, o el camino de la paz. (...) Optamos por el camino de la razón, para darle una oportunidad a la paz", ha manifestado.Piñera también ha hecho referencia al acuerdo que los parlamentarios lograron para impulsar una. "Quiero valorar y agradecer desde el fondo del alma a ese amplio grupo de parlamentarios que, después de muchas horas de difíciles y legítimas discusiones, lograron superar muchas de sus históricas diferencias y alcanzar un acuerdo que pone los intereses de Chile y los chilenos por delante", ha explicado antes de añadir que "de eso se trata la buena política".En este sentido, ha sostenido que el pacto "significa un compromiso amplio y sólido, que estoy seguro tiene el", según ha informado el diario local La Tercera Por otra parte, el mandatario ha anunciado su disposición a avanzar más allá del anunciado, pero de forma gradual."Nuestra intención es avanzar más allá del aumento del 20% ya propuesto, pero en forma responsable y a través de un camino con, para poder cumplir con hechos y no sólo intenciones", ha destacado el jefe de Estado chileno.Este camino paulatino –sin detallarlo–, lo ha justificado de la siguiente manera: "Debemos evitar caer en, que sólo significarán dolor y frustración para todos los chilenos".