Más de 41.000 españoles residentes en Reino Unido se registran para mantener su estatus tras el 'Brexit'

Publicada el 17/12/2019 a las 13:00 Actualizada el 17/12/2019 a las 13:01

Los españoles, el quinto grupo más numeroso

Más de 750.000 ciudadanos de la UE, entre ellos unos 41.000 españoles , han solicitado formalmente al Gobierno británico una vez se haya completado la salida de Reino Unido de la Unión Europea, según las estadísticas oficiales, informa Europa Press.El programa arrancó a finales de agosto en fase de prueba, pero no fue hasta el 30 de marzo cuando se lanzó ya en firme. "Nuestro, gratuito y directo, ya ha recibido, lo que es enormemente alentador", ha destacado el ministro del Interior, Sajid Javid. El programacontempla que los ciudadanos comunitarios que han vivido de forma continuada en Reino Unido duranteconserven los mismosuna vez concluya el hipotético periodo de transición del Brexit, el"Los ciudadanos de la UE son amigos, vecinos y compañeros que contribuyen a este país. Sea cual sea el resultado del Brexit,", ha agregado Javid en un comunicado, sin aludir expresamente a la incertidumbre política por la falta de un acuerdo de divorcio entre las dos partes.Por territorios, la mayoría de las peticiones (570.000) han sido presentadas en Inglaterra, y en cuanto a nacionalidades de los solicitantes,y sus 103.200 registros encabezan la lista. Le siguen(89.800),(70.800),(52.400) y(41.800).El Gobierno británico ha asegurado que,, ya, de las cualesimplica ya la concesión definitiva del estatus. En el resto de casos, las autoridades han planteado un permiso provisional, a la espera de que los solicitantesestablecidos.Reino Unido debía haber abandonado la UE a finales de marzo de 2019, pero el continuo bloqueo de la Cámara de los Comunes al acuerdo negociado por May se ha traducido en, la última de ellas hasta el 31 de octubre. La fase final del proceso será pilotada ya por quien sustituya –previsiblemente en julio– a May en Downing Street.