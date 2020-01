Muere el legendario jugador de baloncesto Kobe Bryant en un accidente de helicóptero

El legendario jugador de la NBA Kobe Bryant, ganador de cinco anillos de campeón y doble campeón olímpico, falleció este domingo en un accidente de helicóptero, junto a otras cuatro personas, en Calabasas (California).

Según anunció Los Angeles Times en Twitter, Bryant se encontraba entre los integrantes del accidente que avanzó también en redes sociales el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, con una investigación en marcha, informa Europa Press.

