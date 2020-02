El Sinn Féin descarta un acuerdo con los partidos tradicionales y apuesta por un gobierno en minoría

Publicada el 17/02/2020 a las 21:23 Actualizada el 17/02/2020 a las 21:33

La líder del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha descartado por el momento negociar un gobierno de coalición con alguno de los dos partidos tradicionales, Fine Gael o Fianna Fáil, y apuesta por un gobierno en minoría con apoyo de otros partidos de izquierda tras las elecciones del pasado 8 de febrero en las que el Sinn Féin fue por escaso margen el partido más votado.

McDonald corrige así a su compañero Eoin Ó Broin, quien el viernes pasado afirmó que sería imposible que el Sinn Féin liderara un gobierno sin el apoyo de uno de los dos partidos tradicionales. Así, ha reconocido que la opción de un gobierno de izquierda será "difícil", pero no imposible: "el partido aún no ha acabado en lo que a mí respecta".

"Todas las opciones están sobre la mesa, pero todos sabemos contar, sumar y restar, así que reconocemos que las matemáticas son difíciles y no pasa nada. Así tiene que ser", ha apuntado, según recoge el diario irlandés The Irish Times. En ese sentido, McDonald ha argumentado que más allá de las cifras, la sensación que tiene es que no hay ganas entre la población de que haya un gobierno en el que participen Fianna Fáil o Fine Gael.

Mientras, continúan las especulaciones sobre una posible "gran coalición" entre Fine Gael y Fianna Fáil, tradicionalmente enfrentados en el campo del centro-derecha. El ministro de Comunicación saliente, Richard Bruton, del Fine Gael, ha manifestado este lunes su rechazo a esta opción.

El propio líder del Fine Gael, el primer ministro, Leo Varadkar, ha afirmado que el partido solo entraría en un gobierno como "último recurso" y ha subrayado que la formación se está "preparando para hacer oposición" tras una década en el poder. De hecho, varias voces dentro del partido no ven con malos ojos un acuerdo entre Fianna Fáil, Sinn Féin y el Partido Verde.

En las elecciones el Sinn Féin fue el partido más votado (24,5%) y logró 37 de los 160 asientos de la Cámara Baja del Parlamento irlandés, uno menos que el Fianna Fáil (22,2%) por un error estratégico en la presentación de candidatos. Por detrás quedó el Fine Gael de Varadkar (20,9% y 35 asientos).

La primera opción del Sinn Féin para formar gobierno pasa por un acuerdo con el Partido Verde (7,1% y 12 escaños), el Partido Socialdemócrata (2,9% y 6 asientos) y Solidaridad-La Gente Por Delante de los Beneficios (2,6% y 5 representantes).