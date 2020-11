Cantos a Dios: las canciones de Maradona

Publicada el 25/11/2020 a las 19:01 Actualizada el 25/11/2020 a las 19:53

No es la primera vez que hago una playlist de canciones de Maradona, porque en el programa minuto 90 de SFC Radio (la radio del Sevilla), junto al mítico periodista Manolo Ruiz, nuestra sección “el balón siempre fue redondo”, hablábamos que una de las cosas que más odio es que mucha gente siempre pone en paralelo la incultura con el fútbol. La frase del Premio Nobel, Albert Camus, "Todo lo que sé de los hombres lo aprendí en el fútbol", puede ser uno de los argumentos que siempre ganan el debate, y eso sin hablar de Vladimir Nabokov, Maria Vargas Llosa, Osvaldo Soriano, pero otra de las circunstancias que ratifican esa comparación es la capacidad que tiene este bello juego en generar arte en todas sus expresiones. Como ejemplo utilizo la figura del “dios del balón”, Diego Armando Maradona que ha conseguido tantas formas de admiración que puede ser uno de los elementos de la actualidad que más arte ha generado. Hoy nos centramos en la música verdadero idioma cultural de la sociedad en la que vivimos, y de las canciones que más me gustan dedicadas al “Diez”...

EL SUEÑO DEL PIBE



Obviamente cuando Reinaldo Yiso compuso esta letra en 1945 no sabía que más tarde, cantada por el propio Diego Armando Maradona en una aparición televisiva, haría de su tango un himno de tal calibre futbolístico. Genial el cambio de letra de la original cuando se nombra a Baldonedo, Martino y Boyé, a la adaptada cantada por Maradona que nombra a Kempes, Olguin y a sí mismo. Eso sí, el mito Bernabé Ferreyra repite en las dos: "Dicen los muchachos, del oeste Argentino, que tengo más tiro, que el gran Bernabé"

MARADO – LOS PIOJOS

Temazo de rock de la banda mítica de los 90. Sus mezclas de ritmos desde el folklore rioplatense, a los Rolling Stones, incluso del blues, hacen de ellos un elemento imprescindible de la música argentina. En su tema dedicado a Maradona, utilizando el clásico apócope cantando por la 12, Marado, desparraman su talento.” Cae del cielo brillante balón/ toda la gente y todo el mundo ve, una revancha redonda en su pie…

LA MANO DE DIOS – RODRIGO

La más conocida y sin duda la más emocionante por letra; una poesía biográfica del “Diez” a ritmo de cuarteto. El Potro Rodrigo, ídolo de la cultura de barrio, engrandecido a leyenda tras su trágica muerte condensa en esta obra de arte un sentimiento inexplicable, lo que siempre hizo Maradona para el pueblo argentino. Inolvidable por las referencias futbolísticas de Rodrigo como aquel momento que tras su muerte: su cara apareció en la camiseta de Belgrano para salvarles del descenso en la promoción del 2001. “Curiosa debilidad, si Jesús tropezó, por qué él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer…”.

SANTA MARADONA – MANO NEGRA

El grupo francés liderado por Manu Chao, siempre tiene referencia, tanto en grupo como en solitario (ver siguiente canción), al fútbol, y como no, su tema referencia del mismo se llama Santa Maradona. Esta banda llamada así por una banda de guerrilleros de América del Sur que aparecen en un comic de Dominique Rousseau, siempre defendió el lado más revolucionario del jugador argentino, la lucha contra la FIFA y el poder establecido. El Mundial del 90 como referencia deja una canción completa musical y vocalmente: “Le loto, le Calcio, Detrousseurs du Popolo, La coupe du Monde est terminee, Maradona netait plus la, Pour proteger les Italiens"

LA VIDA ES UNA TOMBOLA – MANU CHAO

El mejor documental de la persona, vida y obra de Maradona es el realizado por Emir Kusturica, y creo que aún recuerdo con lágrimas cuando vi por primera vez ese final de Manu Chao cantando en la calle como un artista callejero esta canción, sorprendiendo al propio Diego. “Si yo fuera Maradona saldría en Mondovision, para gritarle a la FIFA, ¡Que ellos son el gran ladrón!”

MARADONA – ANDRÉS CALAMARO

No podría ser que este músico, compositor, productor, cantautor, amigo de Diego, no le dedicara una canción. De hecho hay varias referencias futbolísticas en toda su discografía como el tema llamado “Mi enfermedad”, pero me gusta la dedicada plenamente a él, porque es optimista. La canción te invita desde el primer acorde a recordar todo lo bueno de la vida del mito, con una sonrisa en la boca”. “Tiene un guante blanco calzado en el pie, del lado del corazón”.

PARA SIEMPRE DIEGO – LOS RATONES PARANOICOS

Canción que incluso se convirtió en un álbum completo (de 3 canciones) en el año 2001 cuando el astro se retiraba oficialmente. Fue estrenada en el famoso partido de homenaje del 10 de Noviembre, el recordado por la frase de la “pelota no se mancha”. Compuesta por Juanse, el líder de esta banda de rock, que también fue un hito del rock and roll argentino, 25 discos de puro éxito. Siempre sonaba en el programa televisivo ‘La noche del Diez’: “Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad”.

MARADONA BLUES – CHARLY GARCIA

Si hubiera un Maradona en el rock argentino un título, sería para Charly Garcia, de hecho muchos le apodan “El Rey”. Verdadero motor del rock argentino en todas sus versiones (progresivo, sinfónico, folk, jazz, piano rock, psicodélico, Krautrock…) dedica un desgarrado blues lleno de talento musical e instrumental: “No sé qué droga te arenga más que yo, pero esta lluvia no pasó...Estoy llorando aquí por vos”

EL BAILE DE LA GAMBETA – BERSUIT VERGARABAT

Grupo de rock argentino que se hizo célebre por saber mezclar a finales de los 90, el rock con la cumbia, tango, murga o candombe. Grupo muy activo y critico política y socialmente, también identifico la figura del Diego como imagen contra la lucha del poder establecido para devolverlo al pueblo. Inolvidable fue la actuación del grupo, cantando y bailando junto a Diego en el Pepsi Music 2005 (esta en YouTube). Referencia a Bochini, ídolo de Maradona: “Y, porque soy, de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, a la estrategia fría”.

*P.D: No están todas las que son, pero son todas las que están.