La eficacia de las primeras vacunas contra el coronavirus empieza a ser demostrada por informes independientes

Publicada el 08/12/2020 a las 18:48 Actualizada el 08/12/2020 a las 18:49

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) acaba de confirmar la seguridad y eficacia de la vacuna Pfizer y BioNTech, mientras que la vacuna diseñada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca avanza también hacia su eficacia probada. De este modo, los primeros informes independientes vienen a confirmar los resultados arrojados por las farmacéuticas en sus notas de prensa.



De esta manera, la agencia norteamericana ha confirmado este martes que la vacuna alcanza un porcentaje de efectividad superior al 50% con una primera dosis, tasa que escala al 95% a los siete días de la segunda dosis. En cuanto a Oxford, la revista médica The Lancet ratifica que, en base a los resultados de la última fase de ensayos, la eficacia del tratamiento con dos dosis alcanza el 70,4% primero, y el 90% si se inocula media dosis seguida de una completa un mes después. Con dos dosis enteras, la eficacia es del 62%.

La FDA revisará este jueves los estudios presentados Pfizer y BioNTech dentro de los últimos pasos para la aprobación de la vacuna, que si tiene lugar podría comenzar a administrarse este fin de semana.

En cuanto a los efectos secundarios, The New York Times informa de que no hay constancia de complicaciones graves en la vacuna de Pfizer más allá de dolores de cabeza o fiebre, mientras que The Lancet asegura que tras los primeros 21 días de la administración de la primera dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca no hubo ninguna hospitalización.



Pascal Soriot, presidente ejecutivo de AstaZeneca, afirma en una nota recogida por El País que “los resultados muestran que la vacuna es efectiva contra el covid 19, destacando la ausencia de infecciones graves y sin ninguna hospitalización entre el grupo de vacunados, así como su seguridad y buena tolerancia. Hemos empezado a enviar los datos a las autoridades regulatorias de todo el mundo para una aprobación urgente y nuestra cadena de suministro ya están en marcha, preparadas para empezar a distribuir cientos de millones de dosis a una escala global y sin coste”.