Casi un centenar de muertos en nuevas protestas durante el día de las Fuerzas Armadas en Birmania

Al menos 91 personas han muerto este sábado por la represión de las fuerzas de seguridad birmanas contra los manifestantes que han salido a protestar una vez más contra el golpe de Estado militar del mes pasado; unas manifestaciones revigorizadas por tratarse del día de las Fuerzas Armadas en el país asiático.

Los incidentes han ocurrido en diferentes manifestaciones convocadas en Rangún, Lashio, Mandalay, Meikhtila, Kyaukpadaung y Kyeikhto. Entre las víctimas mortales habría una niña de 13 años, según las fuentes del medio local Myanmar Now recogidas por Europa Press. "Nuestro recuento muestra que a las 16.30 (hora de Birmania), han sido asesinados 91 civiles en 40 ciudades de todo el país por las fuerzas del régimen golpista", indica el medio en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, acompañado de una tabla de víctimas configurada a a través de las declaraciones de activistas y testigos.

BREAKING - Our tally shows that as of 1630 Myanmar time, 91 civilians in 40 towns across #Myanmar have been killed today (Mar 27) by the coup regime’s armed forces. #WhatsHappeningInMaynmar pic.twitter.com/P5PNAxO7vX