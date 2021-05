Los bombardeos israelíes sobre Gaza han matado a un periodista palestino y herido a 170

Un periodista palestino ha muerto, 170 han resultado heridos y 33 sedes de medios de comunicación han sido bombardeados durante la reciente ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, según el recuento del Sindicato de Periodistas Palestinos, recogido por Europa Press.

"Durante la ofensiva israelí sobre Gaza han sido destruidas las sedes de 33 organizaciones de prensa", ha explicado el presidente del SPP, Nasser Abú Bakr, en declaraciones a la agencia de noticias turca Anatolia.

El propio SPP informaba este mismo viernes de la muerte de un periodista palestino, Yusef Abú Huseín, por un bombardeo israelí sobre su domicilio en la Franja de Gaza.

A estas cifras hay que sumar un centenar de periodistas heridos durante los incidentes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, según Abú Bakr, que ha explicado que las heridas van desde los impactos de metralla a hematomas por golpes o a inhalación de gas.

"El SPP, en colaboración con periodistas internacionales, está recopilando información sobre los crímenes israelíes contra los periodistas y lo presentará en el Tribunal Penal Internacional", ha asegurado Abú Bakr.

Entre los edificios atacados previo aviso está una torre de doce pisos que era sede de la agencia de noticias estadounidense The Associated Press y del canal panárabe de noticias Al Yazira. Israel asegura que había actividad de Hamás en el edificio, pero no ha publicado pruebas al respecto.

En la última oleada de violencia iniciada el 10 de mayo y que cesó el 21 del mismo mes tras un acuerdo de alto el fuego, han muerto al menos 243 palestinos, incluidos 66 menores de edad, y más de 1.600 han resultado heridos como consecuencia de los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, según las cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza. Además doce israelíes han muerto como consecuencia del lanzamiento de cohetes sobre territorio israelí desde la Franja de Gaza.