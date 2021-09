La bicicletas siguen siendo para el verano: la Vuelta dispara la audiencia de TVE

Publicada el 02/09/2021 a las 12:00 Actualizada el 02/09/2021 a las 13:00

Las transmisiones de la Vuelta a España se han convertido en protagonistas de TVE durante los últimos quince días. En la jornada de este miércoles, con el final de la etapa en la cumbre de los lagos de Covadonga, La 1 marcó un 16,6 de audiencia duplicando la media de la cadena (8,6) y convirtiéndose en el espacio más visto del día, un lugar que ha ocupado buena parte de la segunda quincena de agosto, aún sin llegar a este llamativo dato. Antes de esa hora, el desarrollo de la etapa ha llevado a Teledeporte a ser varios días el espacio líder de la TDT, con cifras solo alcanzadas en determinadas jornadas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Para los aficionados al deporte, a cualquier deporte, nada supera la emoción de contemplar presencialmente competiciones y carreras. Otra cosa es que en el caso de algunas especialidades, la emoción se consuma en poco espacio de tiempo y no se pueda tener idea del resultado hasta tiempo después de producirse. Es el caso del ciclismo de alta competición. Tanto en el Tour de Francia, como en la Vuelta a España. En los márgenes de las carreteras se agolpan miles de aficionados que jalean, aplauden, gritan, se entusiasman o decepcionan al paso de los corredores por su lado. Son momentos excepcionales, sobre todo para los que no se conforman con salir a las calles de su población al paso del pelotón, sino que son capaces de caminar kilómetros para situarse cerca de la cumbre a la espera de que su favorito ascienda destacado.

Yo mismo he sido uno de los que me asomé a las calles de mi población natal, hace ya demasiados años, en una Vuelta a España... y no puedo ocultar la decepción que sentí: sirenas ensordecedoras de la Guardia Civil preceden a un coche de la organización; de pronto, tres ciclistas que pasan a toda velocidad, aunque se capta el ruido de su pedaleo –"¿quiénes eran?", pregunto y obtengo versiones múltiples y diferentes–; de súbito llegan y pasan el resto de corredores; pasan, efectivamente, pero no hay manera de distinguir unas caras de otras, si acaso los espectadores especulamos por el color de los uniformes que visten; más coches de la organización, más sirenas y motos, y una larga, vistosa, y ensordecedora caravana publicitaria; a su término, vuelta a casa con la sensación de haber sido testigo de un evento extraordinario, del que no me he enterado de nada.