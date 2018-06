Fuerzas Armadas: La prioridad son las personas

El pasado día 31 de mayo, con la caída del Gobierno y tras quedar la ministra sin responsabilidades en el cargo,. Etapa en la que las políticas de Personal han brillado por su ausencia, a pesar de lasque, bien por acción de las asociaciones profesionales de militares o por vía de iniciativas, quejas y recursos planteados de forma individual, han colmado las vías administrativas sin obtener resultado alguno.La recién nombrada ministra de Defensa comenzó su andadura mostrandoque, como dejó constancia en su primera intervención en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, se trata del elemento principal de las Fuerzas Armadas. Entre los escasos asuntos en el ámbito de Personal, ha dejado pendiente la creación de una ley de movilidad geográfica, un “estudio” sobre las retribuciones de los militares, que serviría de base para la revisión de las mismas.La presión sobre la situación de losllevó al empeño de crear el Plan Integral de Orientación Laboral (PIOL) que, como se ha visto recientemente, no es otra cosa que un copia-pega del Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del Personal Militar (Sapromil) puesto en una orden ministerial, pero quede los militares temporales. Se trata más bien de unaen las Fuerzas Armadas.La falta de una política de Personal en el Ministerio ha sido patente ante la escasa producción normativa y por las inexistentes soluciones a los graves problemas. Las asociaciones profesionales han venido reivindicando una actitud ministerial seria y proactiva,y una desviación del esfuerzo en un interés muy alejado de las personas: el de la industria armamentística. La publicación in extremis de la orden ministerial sobre el PIOL () y obviando el próximo dictamen de la subcomisión del Congreso de los Diputados sobre el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería, es el epitafio de lo que ha sido esta legislatura en Defensa: poco, tarde y mal.Finalmente, los propios militares han buscado un empoderamiento realizando quejas ante el Defensor del Pueblo, promoviendo PNL con los grupos parlamentarios, realizando congresos de militares y concentraciones de protesta, incluyendo un desplante a la ministra no acudiendo a una reunión formal en el seno del Ministerio.La etapa que concluye en el Ministerio de Defensa no ha dejado más que uny unaal ver que toda la política de personal queda en manos del propio mando militar que, como bien se sabe, utiliza los desarrollos normativos para una política interna de personalexistentes en el resto de la Administración.Toca poner la atención en las personas de las Fuerzas Armadas, en los trabajadores de la Defensa. Si algo tienen los gobiernos del PSOE ha sido suy es por eso que, desde las Fuerzas Armadas –su personal–, se tiene la mira puesta fijamente en el cambio producido. El nuevo presidente del Gobierno –Pedro Sánchez–, pues comienza a ser crítica su situación. Los militares esperan esa atención, pero el conjunto de los Ejércitos y la seguridad y defensa del Estado necesitan de unade unos elementos fundamentales como son las estructuras organizativas del personal.Las áreas de la Dirección General de Personal y de Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar requieren de un revisión profunda en su actividad y en el personal que las componen. El anquilosamiento de estas dos direcciones queda patente en la actual situación profesional de miles de militares, que se encuentrany muchos con situaciones dramáticas en su futuro inmediato por tener que abandonar las Fuerzas Armadas.Estas direcciones generales han estado al dictamen de decisiones meramente militares impuestas desde los cuarteles generales. Es hora de que una decidida política de personal que se dedique a las personas, y, aterrice en el Ministerio de Defensa mediante equipos conformados por personal con experiencia y conocedores de las necesidades, los problemas y sus soluciones. Son muchas las propuestas de solución que se han realizado desde distintos ámbitos como son las asociaciones profesionales, el Parlamento o el mismo Observatorio de la Vida Militar, los nuevos equipos no tendrán difícil encauzar la solución a los problemas.Los miembros de las Fuerzas Armadas necesitan con urgencia una, atender las demandas de los trabajadores de la Defensa es, en definitiva,. El presidente del Gobierno –Pedro Sánchez– no puede dejar pasar esta oportunidad de hacer justicia social con estos trabajadores.Bienvenida, señora ministra. Tiene mucha materia pendiente en los asuntos de Personal. Y los ciudadanos militares la reciben con