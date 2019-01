Llanura de enero

Publicada el 02/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 01/01/2019 a las 13:19

Ahora que ya hemos sobrevivido a casi todas las sobremesas. Ahora que tenemos. Que los saldos están en blanco. Que las ausencias ya no nos parten como lo hacían antes de ayer. Ahora que en nuestra sangre todo está equilibrado. Que no hay accidentes, que no hay descalabros. Que nadie tiembla adentro las mantas porquedebajo de los techos. Que ninguna familia colecciona silencios en un viejo baúl. Que hablamos siempre de lo importante. Que somos livianos, frescos, que somos de fibra. Que tenemos botas de montaña con las suelas manchadas de tierra. Vegetales de los pequeños mercados.Que caminamos. Que llevamos puesto de rojo el corazón. Que nunca nos tocan el ruido y la furia. Que sujetan las bridas. Que abrimos las botellas del vino exacto. Que somos sinceros, que somos profundos: la honestidad. Ahora que los cuchillos ya han regresado a nuestros cajones. Que los puños van siempre en nuestros bolsillos. Que nos levantamos para ver el amanecer porque dormimos poco, pero dormimos bien. Ahora que llega el viernes, y el lunes siguiente y febrero y verano. Ahora que no hay basura en suspensión en el viento. Que separamos nuestros residuos. Que zanjamos nuestros tributos. Ahora que somosQue no hay residencias, que no hay terminales, huérfanos ni prisioneros. Ahora que nuestras palabrasy no cargan disparos. Que cumplimos las leyes, que no hay mandamientos, que estamos seguros. Que somos paciencia, que las citas esperan. Que somos los grandes documentados, los enterados, los que sí saben de lo que piensan. Que nos curamos del ansia. Cicatrizamos. Leemos largo. Que nadie vigila mientras dudamos. Que recibimos salarios a cambio de tiempo.. Que nuestros gobiernos no nos sonrojan. Que nuestros periódicos son responsables de sus secretos. Que podemos elegir. Que podemos gritar. Que podemos reunirnos en las aceras. Colapsar las arterias. Ahora que podemos cantar (porque cómo no vamos a poder cantar).Escribir. Dibujar. Que somos recordados. Que somos reparados. Cruzamos fronteras.Abrimos los brazos. Ahora que todos tenemos un nombre y no hambre. Que los niños sueñan. Los abuelos cuentan. Ahora que las patrias no pesan. Que las banderas no alertan. Que las águilas no vuelan. Que nadie nos roba. Que nada nos hiere. Ahora que no tenemos miedo a ninguno en la oscuridad. Que, sobre todo, somos más fuertes porque, raíces, corazón.Les juro que hace dos díasPero no sé si era este.