'Big Brother' social

Publicada el 23/03/2019 a las 06:00 Actualizada el 22/03/2019 a las 19:44

Un carnet por puntos sociales. Puntos quesegún tu nivel de civismo, tu comportamiento, tus infracciones. Un carnet que te permite, según tu nivel de puntos sociales, acceder a determinados servicios o, por el contrario, si los pierdes, restringirlos. Controlar a toda una sociedad a través de esos puntos sociales. Pero, ¿cómo se dan o se quitan esos puntos? Pues muy fácil, espiándote.En China, nada más poner el pie en el aeropuerto, cientos de cámaras. En el control de extranjería, en el control de pasaportes, en el control de maletas, en el control del cambio de divisas (sí, hay muchos controles). Nada más poner un pie allí tus facciones son archivadas en un sistema que es capaz después de reconocerte en apenas 30 segundos entre 10 mil millones de rostros. Las calles en China están llenas de cámaras, los centros comerciales, el metro, los hoteles, los restaurantes, la Universidad.....Y esas cámaras están preparadas para hacer ese reconocimiento facial en apenas unos segundos.La semana pasada me contaban que no hace mucho un periodista inglés retó a la policía china a que lo localizaran en el menor tiempo posible. El periodistadel sur del país. Tardaron exactamente 25 minutos en llamar a su puerta. 25 minutos en llamar porque en saber dónde estaba mucho menos. Resten a ese tiempo la llamada de la central de Pekín a la comisaría de ese pueblo, el tiempo que los agentes tardaron en montarse en el coche, en llegar a su casa y en subir las escaleras. Así que sí. Su sistema de vigilancia y reconocimiento facial es infalible y muy, muy eficaz. Muchos piensan, “Bueno, que sepan dónde estoy, que me vigilen,”. Sí es verdad. Podemos ser así de ingenuos, pensar que total, a más cámaras de seguridad, en teoría, más control, menos robos, menos delincuencia... Vivimos más seguros...El problema es el uso que se le da a todas esas cámaras. Nos contaban también que desde hace meses se está trabajando efectivamente en integrar esa información con un sistema de inteligencia artificial que permita establecer esa especie de crédito social. En función de lo cívico y buen ciudadano que seasy en función de las infracciones que cometas, menos. Por ejemplo, usted va por la calle, tira un papel a la basura pero no entra en la papelera, o ni siquiera tiene intención de tirarlo a la papelera, directamente lo tira al suelo. Error. Un punto menos. Sigue caminando y tiene prisa así que en vez de esperar a que el semáforo se ponga en verde, cruza corriendo la calle mirando para que ningún coche le atropelle. Error.Y para cuando ha llegado a casa, sin saberlo, ha perdido como cinco puntos.¿Y qué consecuencias podría tener eso? Pues por ejemplo que se le denieguepara hacer compras, o comprar online un billete de tren, o lo que se le ocurra. Aquí el tema de sanciones es muy amplio. Sí. Se trataría de integrar toda la información que tienen sobre nosotros (que es mucha créanme) para que acabemos siendo casi, casi monitorizados. Una sociedad controlada al más puro estilo de un Big Brother.Suena inquietante y lo es. Y puede tenerPero esto llegará, mucho antes de lo que pensamos. Y no sólo en China están trabajando en ello. Hay más países, Estados, gobiernos que estudian cómo aplicar la inteligencia artificial al orden social. Quizás no de esta forma tan rígida pero sí en otro tipo de aplicaciones más efectivas a las que existen ahora mismo. Los avances tecnológicos nos van a hacer una vida mucha más interconectada, mucho más sencilla, pero no necesariamenteTodo dependerá del uso que se le dé. ¡Buen fin de semana!