Sobran pirómanos

Publicada el 04/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/10/2019 a las 19:55

Sabíamos desde hace meses que la sentencia del procés se haría pública en la primera mitad de octubre. Sorprende que alguien se sorprenda de que el fallo del Tribunal Supremo pueda convertirse en un, o al menos en el debate público de esta. “El clima político lleva años envenenándose y, a medida que nos acercamos a La Sentencia,”, escribía hace unos días Sergi Pàmies en La Vanguardia . Así es. La racionalidad, ese rasgo netamente humano que debería caracterizar la disputa política, la discusión mediática y la convivencia social, corre tanto peligro de extinción como el lince ibérico.¿Es racional que unos activistas de los CDR se dediquen apara responder con violencia a la decisión del tribunal? ¿Es racional que a los dos minutos de conocerse las detenciones de esos activistas surjan políticos, periodistas, tertulianos y usuarios de las redes sociales que yaen Euskadi? ¿Es racional que en cuestión de horas surja unque lanzan sospechas (infundadas) de implicación de políticos independentistas en planes de sabotaje? ¿Es racional que Torra y otros dirigentes soberanistasen lugar de desmarcarse radicalmente de esos radicales? ¿Es racional que en este país se siga atropellando la presunción de inocencia siempre que los señalados pertenezcan a una ‘secta’ distinta a la propia?Hace tiempo que la racionalidad dejó de presidir el análisis de la crisis constitucional abierta desde Cataluña. Hace demasiado tiempo que, valientes y ambiciosas para garantizar la convivencia y superar la fractura. Son demasiados losen lugar de contribuir a apagarlos, por lento y complejo que sea el proceso.Cuesta entender desde la (quizás presuntuosa) racionalidad que Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Riverala posible reacción en las calles e instituciones catalanas a una sentencia aún desconocida. ¿Es racional insistir de modo permanente en una amenaza cuya ejecución está exclusivamente en manos de las instituciones estatales? ¿Nadie calcula que a fuerza de repetir machaconamente las advertencias parece insinuarse que no se entendería una reacción tranquila, respetuosa y totalmente pacífica a las posibles condenas? Si ha habido siete individuos que preparaban atentados y se acumulan pruebas contundentes de ese plan serán castigados como corresponde.No sabemos (por muy buenas fuentes que creamos manejar) si el tribunal se inclina finalmente por confirmar la(aunque todos castigados con penas de prisión e inhabilitación severas). Y parece que diera lo mismo. Como si una sentencia que descartase la rebelión (o ‘golpe de Estado’ en expresión coreada por todo el nacionalismo español) no dejase en muy mal lugar tanto al unilateralismo ilegal como al discurso único que imponen las derechas políticas y mediáticas.Proclamar desde Moncloa, como hace, que ver aquí ) es una solemne obviedad, además de una obligación. Proponer, como hace, que se aplique la Ley de Seguridad Nacional y se intervenga la dirección de los Mossos es ignorar que el Tribunal Constitucional ha dejado claro que ver aquí ). Exigir, como hacecada media hora, que se vuelva a aplicar el artículo 155 de la Constitución, es pasarse por la entrepierna ver aquí ).Del mismo modo que el propio Tribunal Supremo parece tener en cuenta que debecomo el Día de la Hispanidad o el 15 de octubre (aniversario del fusilamiento de Lluis Companys), sería deseable que las fuerzas políticas que se disputan los votos del 10 de noviembre contuvieran una ansiedad incompatible con la responsabilidad que debería guiar su actuación en asuntos de Estado.Es obvio que al trío de Colón le interesa desviar el marco de debate preelectoral a la cuestión catalana (y española). Y también es evidente que Cataluña permite a Sánchez ejercer esos. El presidente y sus gurús deberían medir hasta qué punto esa estrategia puede poner en riesgo uno de los mimbres que devolvieron a Sánchez el liderazgo socialista: la visión plurinacional de lo que ahora Sánchez vuelve a definir como “Estado autonómico”.Es probable que aún veamos múltiples piruetas políticas en el proceso de acción-reacción-acción que mantiene en bucle esta crisis constitucional al menos desde 2015. Pero todos sabemos que la cuestión de fondo no se soluciona con la sentencia ni con la respuesta soberanista a la misma ni con el ejercicio de la fuerza del poder del Estado. Ni siquiera con unascuyo principal pegamento es esa sentencia pendiente y sus consecuencias.Sobran pirómanos y faltan voces que vayan distanciándose de la irracionalidad., y no dirigentes dispuestos a ganar audiencia (o elecciones) adaptando principios y discursos a lo que creen que agrada en cada momento a sus espectadores/oyentes/lectores/consumidores/votantes.