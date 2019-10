Son penas, no soluciones

Publicada el 14/10/2019 a las 15:16 Actualizada el 14/10/2019 a las 15:42

No soy jurista. Como periodista tengo la obligación de leer una sentencia antes de opinar sobre ella, y también de consultar a juristas con autoridad en la materia para resolver las múltiples dudas que todo fallo judicial sugiere. En estos tiempos de ruido y de furia, en los que a menudo no cumplimos nuestras más simples obligaciones,sin mayor punto de apoyo que el prejuicio ideológico. Habrá oportunidad en las próximas horas y días de conocer análisis solventes de la sentencia del procés desde el punto de vista técnico-jurídico. Aquí y ahora sólo nos atrevemos (y quizás ya sea osado) a apuntar ver aquí ) en las que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por unanimidad,a nueve dirigentes del independentismo catalán.que decidieron desde el minuto uno de los sucesos de septiembre y octubre de 2017 que estábamos, un golpe de Estado violento contra la Constitución y el sistema democrático. Juristas, periodistas y dirigentes políticos que discrepaban (discrepábamos) de ese veredicto anticipado por el auto de acusación del difunto Fiscal General, eran inmediatamente tachados de antipatriotas, cómplices del separatismo y cooperadores (conscientes o ignorantes) para la destrucción de España. Fue precisamente la acusación de rebelión la que anuló de inmediato derechos políticos de los acusados, que si hubieran afrontado desde el principio la acusación por sedición no los habrían perdido hasta la firma de esta sentencia., de los que ya han cumplido casi dos bajo una, no son una bagatela. Se trata de penas muy duras que no dejan de serlo por el hecho de que se haya descartado la rebelión. Reputados juristas que observaban una conducta delictiva en los implicados pero en ningún caso ese delito, han venido argumentando sus dudas entre opciones como la conspiración para la rebelión o la tentativa de rebelión, que habrían supuesto penas sensiblemente inferiores ( ver aquí) . El tribunal explica en su fallo por qué considera que los hechos(ver págs. 263 y siguientes en la sentencia), pero no entra en detalles para explicar por qué descarta las citadas opciones, más allá de un argumento reiterado: que los dirigentes independentistas eran conscientes de que sus actos no conseguirían una ruptura del orden constitucional y que en realidadpara establecer una negociación política (ver págs. 273 y siguientes).La sentencia confirma (o debería confirmar) el yade Cataluña. Con todas las objeciones y las críticas a lo que nos parecen excesos judiciales clamorosos, es obvio que aprobar leyes inconstitucionales, desobedecer normas constitucionales o proclamar la independencia (aunque esa decisión no tenga efectos prácticos de ningún tipo) son pasos que sólo conducen a un mayor sufrimiento personal y a profundizar en la fractura colectiva.El fallo tendrá duras consecuencias también para quienes aún no han sido juzgados.y los otros seis políticos que prefirieron abandonar Cataluña y España se enfrentan ya a una nueva euroorden que excluye la acusación de rebelión y aportará lo que. La configuración del delito de sedición tampoco es fácilmente trasladable a la legislación belga o escocesa o suiza, pero un fallo del más alto tribunal español tendrá sin duda influencia en ese proceso interrumpido desde que un tribunal regional alemán consideró exactamente lo que ahora dice la sentencia: que no observaba el grado de violencia que exige el delito de rebelión. Dicho de otro modo, que en ningún momento se percibió un riesgo para el Estado constitucional, aunque se produjeran incidentes de orden público.El citado fracaso de la vía unilateral, que no sólo conduce a prisión a políticos elegidos democráticamente sino que ha extendido un sentimiento de frustración en las propias filas del independentismo,a lo que se estaba larvando en la sociedad catalana y en la utilización electoralista de la confrontación excitando ese nacionalismo español que, entre otras graves consecuencias políticas, terminó dando alas a la extrema derecha de Vox. Aquella “ conjura de los irresponsables ” (en expresión certera de) derivó en una renuncia de la política para dejar en la vía exclusivamente judicial un conflicto de carácter netamente político y democrático. Esa vía no ha concluido. Habrá recursos al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, además de las solicitudes internacionales para juzgar a Puigdemont. Pero sería deseable que los actuales dirigentes políticos asumieran su responsabilidad para iniciar una nueva fase capaz deque no desaparecen por el hecho de trasladar el problema de los parlamentos a los juzgados.En vísperas de nuevas elecciones generales, en un estado de precampaña indefinida desde diciembre de 2015,, en lugar de competir ahora por una mayor dureza en la ejecución de las penas decididas por el Supremo. No augura nada bueno que PP y Ciudadanos centren todo su discurso en la exigencia del cumplimiento íntegro de las condenas, ni quehaya transmitido un mensaje bastante similar , en esa carrera por representar el perfil más identificable con la fuerza del Estado. Ya no sólo se exige que no haya indultos sino que. Lo cual acerca más esas posiciones a la venganza o el escarmiento que al respeto a la justicia y al sistema penal. Los condenados del procés deben tener. Llámense Junqueras, Cuixart o Urdangarin. Si se cometiera alguna irregularidad administrativa desde la Generalitat catalana, hay vías de recurso en manos de la fiscalía y finalmente será decisión de los jueces. El respeto al funcionamiento democrático no puede ser selectivo.Los próximos días y semanas son clave para evitar nuevas inflamaciones sobre la herida abierta. No nos cansamos de insistir en que sobran pirómanos y faltan líderes dedicados a buscar vías que clarifiquen esta enorme “ confusión nacional ” (en definición, también certera, de). El independentismo, sin duda herido por el fallo del Supremo, está. Mostrará una unidad cimentada hoy por hoy precisamente en la defensa de sus presos o huidos, que tendrá que poner a prueba más pronto que tarde en unasque parece encarnar ERC.Dos años después de aquel octubre dramático de 2017, en el que la imagen de la democracia española en el mundo quedó manchada por los, es hora de recuperar la racionalidad y las herramientas políticas. Acatando todas las sentencias judiciales, pero. Habríamos avanzado mucho si, además de respetar la legalidad, desde el independentismo (plural) y desde el llamado constitucionalismo (también plural) al menos aceptáramos que la mitad de Cataluña no puede imponer nada a la otra mitad. Se llama democracia, y exige apostar por la convivencia.