Iglesias se pone la chaqueta de presidente

, Juan Carlos Monedero, Irene Montero yobservaban este jueves, desde la tribuna de invitados, el debate de moción de censura que sus hermanos madrileños han presentado contra la presidenta de la comunidad de Madrid,Se trata, como el propio Iglesias declaraba el mismo día, de un anticipo de la moción que él mismo defenderá contra Rajoy a partir del martes.Primero, presentarse como la única alternativa real al PP: el único partido que puede desalojar a Rajoy. La lucha no es, por tanto, contra los populares. En realidad,, la misma desde que Podemos existe, es con el PSOE .Segundo, poner a los socialistas ante su propia contradicción. Si en las primarias los militantes optaron teóricamente por el "", ahora deberán demostrarlo apoyando a Podemos.Tercero, presentar a Pablo Iglesias ya como un hombre de Estado. Hasta ahora, Pablo Iglesias no había dado el paso de proponerse como presidente. De hecho, en una impostura histórica, se ofreció como vicepresidente a Pedro Sánchez, asumiendo teóricamente el papel de lugarteniente, y asumiendo que los líderes de la oposición eran los socialistas.. En una moción es necesario presentar candidato y programa alternativos. De manera que veremos a Pablo Iglesias subir a la tribuna con corbata y chaqueta, en un nuevo perfil presidencial: quizá algo más comedido y positivo y menos gamberro.Cuarto, encararse directamente con el PP y Rajoy, y ningunear al PSOE: por definición, la moción de censura es un contraste entreRecordemos que Felipe González (contra Suárez) y Hernández Mancha (contra González) pasaron por ahí siendo líderes de la oposición. Como Iglesias ahora, sabían que no tenían opciones para que la moción prosperara. Pero plantearon la censura comoEsta idea habrá generado dudas en Rajoy y su equipo. ¿Debería el presidente contestar directamente a Pablo Iglesias, o hacer como Cifuentes en la Asamblea de Madrid y dejar que sean otros miembros del Gobierno quienes lo hagan? Si Rajoy se encara con Pablo Iglesias, el ninguneo y la humillación del PSOE podrían ser más evidentes. Además, Rajoy puedeque se esconde tras pantallas de plasma.