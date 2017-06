La juventud se ha vuelto loca

Nostradamus a su lado era todo un modelo de predicción científica. Es lo que tiene analizar la realidad a partir del interés personal y el apoltronamiento intelectual.Repasemos.que conduciría al Labour británico a la mayor derrota de su historia. No ha sido así, ha sido más bien lo contrario: Corbyn ha mejorado sustantivamente la posición del Labour y le ha arrebatado la mayoría absoluta a los tories de Theresa May. Y esta es tan solo la penúltima de sus profecías no cumplidas. Antes, recordemos, habían asegurado que Hillary Clinton suponía una alternativa mucho mejor que Bernie Sanders para frenar a Donald Trump –no sabemos si Sanders le hubiera ganado a Trump, pero sabemos que Hillary no lo consiguió-. Y también se habían hecho daño en las palmas de las manos de tanto aplaudir a Manuel Valls como la gran esperanza de la socialdemocracia francesa y europea –Valls mendiga ahora que Emmanuel Macron le de algún papelito en su función-.Lo mismo al hablar de España.–¿quiénes son los líderes, cuál es su programa, por qué no forman un partido y se presentan a las elecciones?– y lo mejor que podían hacer los progresistas era ponerse a las órdenes de ese valor seguro llamado. De Podemos ni hablaban hasta que dio la sorpresa en las elecciones europeas de 2014 y pasó a convertirse en la mayor amenaza para la paz, la libertad y la seguridad desde las incursiones de Atila en territorios romanos, allá por el siglo V. En cuanto al PSOE, Pedro Sánchez era un golfo, un aventurero y un perdedor, y lo mejor que podían hacer los socialistas era derrocarlo de cualquier modo y poner en su lugar a Susana Díaz. Ella sí que era una lumbrera y, sobre todo, una ganadora. Esta vez, sin embargo, ni tan siquiera la militancia socialista –su última parroquia fiel- les hizo demasiado caso en las primarias de mayo.Hablo de cierto centro-izquierda celtibérico, el que tiene a Felipe González como, a la altura de un Voltaire o un Jefferson, y como tribuna al Titanic moral e intelectual que preside. Es como si a ese centro-izquierda –soy generoso poniendo lo de izquierda, ahora es más bien un centro-derecha emparentado con Albert Rivera y Macron– se le hubiera parado el reloj en la última década del siglo XX, aquellos tiempos felices en que, ya sin el estorbo del comunismo, la Historia había alcanzado su cénit y el futuro sería un milenio glorioso de globalización, privatización, desregulación y bonos sustanciosos para los ejecutivos y los directivos.No dan ni una porque no se han querido enterar de lo ocurrido en las últimas dos décadas. El tipo de globalización dominante –– ha dañado a las clases populares y medias de Occidente. La Unión Europea ha ido pasando de ser la esperanza de un marco común solidario a convertirse en la madrastra de Cenicienta, siempre imponiéndoles recortes a los meridionales sociales y geográficos, siempre derrochando generosidad con los bancos y las grandes empresas. La Gran Depresión se ha ido saldado con ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más numerosos y más pobres. La complacencia de las socialdemocracias oficiales antes esas evolucionesConducir con unas gafas graduadas hace un cuarto de siglo puedey darse un castañazo monumental. A ellos les pasa todas las semanas.Viven en un mundo de wishful-thinking: lo que desean es lo que debe ocurrir. Y si sus ilusiones no se materializan es por culpa de internet, que ha roto el monopolio de la información y la opinión detentado por los que de veras saben, aquellos que se sientan una horita en consejos editoriales y de administración antes de dar cuenta de un buen almuerzo. También, añadía este lunes uno de ellos, por culpa de la generación de los millennials , esos “dueños de la nada” que, en vez de callarse, escucharles y seguir sus instrucciones a pie juntillas, se empeñan en contar sus penas y alegrías a través de las redes sociales.Y, por supuesto, por culpa del populismo, una palabra que les sirve de cajón de sastre para estigmatizar a todo aquel que no piensa como el Club Bildeberg, sea la familia coreana Kim o Donald Trump, sea Nicolás Maduro o Marine Le Pen. ¿Varoufakis, Podemos, Sanders, Mélenchon, Corbyn, los militantes del PSOE que votaron a Pedro Sánchez? Todos tan populistas como Geert Wilders. ¿Para qué darle vueltas a la mollera analizando caso por caso si lo que me pide el amo es que repita el mantra en todos y cada uno de mis artículos?En sus Siete pilares de la sabiduría, T. E. Lawrence escribió: “, excepto nuestra pereza e ignorancia, para llamarles inescrutables o orientales, o para no intentar comprenderlos”. Lawrence lo decía a propósito de los rebeldes árabes de su tiempo, pero su reflexión puede aplicarse a otros fenómenos, por ejemplo, los actuales indignados de aquí, de Francia o de Estados Unidos. Pereza, ignorancia y, añado yo, mero interés personal son las causantes del sectarismo y el dogmatismo.Envejecer físicamente es algo natural y mucha gente lo hace manteniéndose joven de corazón y cerebro. Esclerotizarse espiritual y mentalmente es harina de otro costal. Conduce a no entender nada de lo que ocurre y suele culminar convirtiéndote en un fracasado que va gruñendo por las tabernas la cantinela de que cualquier tiempo pasado fue mejor y