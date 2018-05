Es la precariedad, amigo

El rescate bancario se cifra en 62.000 millones de euros, que han salido del bolsillo de las españolas. Al cierre de 2017, el conjunto de la banca, entre ellos muchos de los bancos rescatados, obtuvieron ganancias por valor de 15.000 millones de €.

Desde el inicio de la crisis el número de personas en riesgo de pobreza ha aumentado en 1,8 millones, mientras que el número de millonarios, lejos de reducirse, ha aumentado en 75.000.

Actualmente uno de cada cuatro contratos firmados tiene una duración de menos de una semana.

Decía Rodrigo Rato a principios de año, en la comisión de investigación de la crisis bancaria en el Congreso de los Diputados, “. Y sí, es el mercado, salvaje y desregulado, en connivencia con las élites políticas y económicas (es el mercado, pero de amiguetes), el que ha perpetrado el saqueo de lo público y despliega su plan para salir de la crisis económica: la normalización de la precariedad de las condiciones de vida.Hace unos días, quienes escribimos estas líneas tuvimos la suerte de poder presenciar un grupo de discusión: una técnica de investigación cualitativa en la cual un grupo de personas hablan abiertamente, sin pautas rígidas, sobre distintos temas y dondeNos impactaron mucho dos frases, ambas en boca de dos mujeres: “La esperanza y calidad de vida tiene más que ver con” y “vivimos permanentemente en la cuerda floja, pero cuando caes es al vacío, no hay red”.Estaban identificando lo que es ya una realidad para las mayorías sociales de este país: desigualdad y precariedad como principios rectores de lo cotidiano. Es importante no caer en la normalización de este mal repartir y peor vivir, pues hay alternativa. No es sólo el mercado, es también el gobierno de Rajoy.Tres cifras, a modo de apunte, que evidencian el saqueo, la desigualdad y la precariedad que las políticas del PP vienen auspiciando –y que C’s siempre termina por apoyar– en un ejercicio de complacencia con los poderosos y de insensibilidad al dolor social:Dicho de otro modo, desde 2008 en España, por cada nuevo millonario se cuentan