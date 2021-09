'Comisión Kitchen': todos apuntan a Rajoy

Publicada el 30/09/2021 a las 06:00

Muchas series de televisión hacen un breve parón durante el verano para regresar con una nueva temporada al inicio del otoño. Pues algo así podríamos decir que pasa con la Comisión de investigación de la trama Kitchen.

Como recordará –si no le sugiero que lo busque en internet y lo vea, porque no tiene desperdicio–, el final de la pasada temporada fue memorable: Cospedal, fuera de sí, recorriendo los pasillos del Congreso de los Diputados pidiéndole con vehemencia a un ujier que le abrieran la sala de la Comisión de Investigación para comparecer.

Minutos antes, su marido, López del Hierro, comparecía ante la Comisión con absoluto desprecio hacia los diputados y sin decir absolutamente nada. Al tiempo que nos regalaba una gran interpretación haciéndose el sorprendido cuando en plena comparecencia le comunicaron que acababa de ser imputado en el caso Kitchen.

Y es que así terminó la primera temporada de la Comisión de Investigación de la Kitchen, con el juez que instruía el caso imputando a Cospedal y a su marido la misma mañana en que ambos tenían que comparecer ante las diputadas y los diputados que conforman la Comisión de Investigación.

Hay quien piensa que Cospedal podría haber acordado su imputación para de este modo tener una excusa con la que esquivar las preguntas que pudiéramos hacerle. Quedaría muy feo que una exministra y expresidenta autonómica se negara a contestar a la Comisión de un Parlamento del que ella formó parte como diputada.

Pero también sería muy arriesgado mentir ante alguna pregunta comprometida y que otro compareciente, por ejemplo Villarejo, demostrara que ha mentido ante la Comisión, lo que le acarrearía la comisión de un delito penal.

Así que nada mejor que parapetarse en una “imputación provisional” o “temporal” que le permitiera utilizar la tan socorrida frase tantas veces oída en esta Comisión de “no puedo contestar, estoy imputada y si respondo podría perjudicar a mi estrategia de defensa”.

Desconocemos si ciertamente esto fue algo acordado o no, lo cierto es que Cospedal fue imputada el mismo día que tenía que comparecer ante la Comisión y que, pasado el trance, dejó de estarlo.

La nueva temporada de la Comisión de la Kitchen, que tendrá su estreno a principios de octubre, se presenta prometedora. Con el escrito de la Fiscalía, al que se suman el de Bárcenas y el de Jorge Fernández, que considera que no se han hecho las investigaciones suficientes y que no se ha querido ir más allá, porque de hacerlo quedaría clara la implicación de Cospedal en la trama y se estrecharía el cerco sobre Rajoy.

Temporada prometedora porque la Comisión de Investigación tendrá la oportunidad de desvelar cuestiones que no se han revelado en la instrucción de la Kitchen (según la Fiscalía, porque no se ha querido), tales como si Rajoy tenía un móvil con el que se comunicaba con el ex comisario Villarejo para que este le informara del espionaje a Bárcenas. Y si el exministro de Interior, Jorge Fernández, informaba también mediante mensajes de móvil a Rajoy, de la misma manera que lo hizo con su secretario de Estado, Francisco Martínez, al que le contó que habían registrado con éxito un estudio de la mujer de Bárcenas del que habrían sustraído documentación relevante.

Todos apuntan a Rajoy, incluso uno de los implicados ha facilitado el número de teléfono con el que, supuestamente, se comunicaban con el expresidente, pero el juez instructor no considera oportuno investigar ese número de teléfono. Y tampoco considera oportuno llamar a declarar a Rajoy para que pueda aclarar si hablaba con Villarejo sobre el espionaje a Bárcenas o si ordenó a su Ministro del Interior que se espiara al extesorero del PP.

¿Nos encontraremos con la imputación de Rajoy el mismo día en que sea citado para comparecer en la Comisión de Investigación?

______________________

Felipe Sicilia es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, portavoz en la Comisión Kitchen y diputado por Jaén.