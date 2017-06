Zapatero acudirá a la apertura del Congreso del PSOE

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudirá a la apertura del 39º Congreso Federal del PSOE que, según informaron a Europa Press fuentes cercanas al exjefe del Ejecutivo.Zapatero, sin embargo, no estará el domingo en la clausura del cónclave, un acto que el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y que se celebrará en un pabellón del recinto ferial de Madrid (IFEMA) para dar cabida a todos los militantes que deseen ir.El expresidente del Gobierno se ausentará, por tanto, del acto de proclamación de la nueva Ejecutiva Federal de partido, donde estará Sánchez a la cabeza, porquea donde se desplazará el domingo.Preguntado ya el pasado viernes por su asistencia del congreso socialista, Zapatero respondió: "Claro, es mi partido".Es tradición que el PSOE invite a sus congresos a los ex secretarios generales del partido. En esta ocasión, sin embargo,, a quien le ha surgido un viaje ineludible a Colombia , donde participa como verificador, junto al uruguayo Jose Mujica, en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.González no irá a pesar de que había manifestado inicialmente su intención de acudir al cónclave . Días después, el entorno del expresidente explicó que le sería imposible estar presente, puesto que se le requiere en Colombia, donde el proceso de paz