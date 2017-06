La ola de calor dispara el ozono malo en el centro y sur, a las puertas del verano

La ola de calor que sufren el centro y sur de la Península Ibérica en los últimos días ha provocado quede las principales ciudades y carreteras del Estado y de la producción de electricidad en centrales térmicas por el mayor uso de aire acondicionado.Desde Ecologistas en Acción se advierte que, en la Comunidad de Madrid, ambas Castillas, Extremadura, el interior de Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña, las Islas Baleares y el valle del Ebro (de Tarragona a Navarra, pasando por Aragón) se vienen produciendo a lo largo de esta semana, medidos en periodos de 8 horas, y no deberá superarse más de 25 días al año. En lo que llevamos de primavera, este número de superaciones ya se ha alcanzado en una veintena de estaciones de control de la contaminación , en Puertollano, Córdoba, Jaén, Víznar (Granada), Bédar (Almería), Zarra (Valencia), Mallorca, Menorca e Ibiza, o El Atazar y Orusco de Tajuña en MadridAdemás, en los últimos días también se han registrado diversas, repartidas por el interior de Cataluña y Valencia, Puertollano, Mérida, Ibiza, la Sierra de Madrid y el corredor del Henares, de Alcalá a Guadalajara.La previsión de la superación del umbral de información obliga a las autoridades autonómicas a advertir a las personas más sensibles a la contaminación atmosférica, tales como niños y niñas, personas mayores, mujeres gestantes o personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, de que se protejan evitando en las horas centrales del día y a la caída de la tarde cualquier esfuerzo físico y los ejercicios al aire libre. TambiénNo obstante, el mero aviso, que en los casos de Mérida e Ibiza además se ha omitido, no es suficiente para proteger la salud de la población. De hecho, según el último informe sobre la contaminación por ozono publicado por, siendo el contaminante más extendido y con mayor tendencia al alza en España, por efecto del cambio climático.Ante la persistencia de las altas temperaturas hasta el inicio del verano, la próxima semana, Ecologistas en Acción demanda la adopción de las medidas necesarias de urgencia para reducir los altos niveles de contaminación. principal emisor de los contaminantes precursores del ozono , por primera vez adoptadas en España por un ayuntamiento de una ciudad como Valladolid, que desde hoy viernes y hasta el lunes ha cerrado su centro urbano al tránsito de los automóviles privados de los no residentes.El ozono troposférico, también conocido como, es un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias.Por inhalación, provoca un incremento delproducidos como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los registrados estos días. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.