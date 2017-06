Los concejales de Ahora Madrid imputados rechazan dimitir: "No nos van a parar con amenazas"

Libre

Código ético

Respaldo de Podemos

No es la primera vez que el PP nos denuncia por destapar su corrupción y pierde. No nos importa, seguiremos haciéndolo. #GraciasCarlosYCelia pic.twitter.com/q0XrqbZbFx — Lorena Ruiz-Huerta (@LorenaRuiz_H) 20 de junio de 2017

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid,, ha respaldado este martes a los concejales de Hacienda e Igualdad, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, después de que ambos fueran citados a declarar en calidad de querellados por presuntos delitos de malversación, prevaricación y delito societario. Tanto Mayer como Sánchez Mato han asegurado que descartan presentar su dimisión: "No nos van a parar con amenazas", ha subrayado el edil de Hacienda, mientras que Maestre ha asegurado que su equipo de Gobierno se enfrenta a "un proceso judicial por estar comprometidos con la".La portavoz del Gobierno municipal ha inscrito la cita judicial en un proceso de "obstaculización" al trabajo de los concejales como responsables de sus respectivas carteras, y ha asegurado queLos ediles encargaron a dedo el informe que utilizaron para sustentar la denuncia contra el convenio de 2011 entre el Consistorio –gestionado entonces por el PP– y la sociedad Madrid Trophy Promotion en la celebración delSobre el evento deportivo, Maestre ha insistido en que "es imperativo moral y compromiso político poner en conocimiento de las autoridades judiciales cualquier indicio de mala gestión y corrupción". Ha señalado asimismo que su fórmula contractual y el convenio que se habían mantenido resultaban ", por lo que se procedió a renegociar sus detalles, logrando de ese modo "ahorrar más de medio millón de euros a los madrileños"."Sabíamos que nos íbamos aque ha empleado jueces y medios para que no se hable de que hay un partido que ha usado el dinero de todos para enriquecerse", ha continuado Maestre, tras recalcar que dicho compromiso les ha llevado a "denunciar todas las irregularidades" que se han encontrado ante la Fiscalía."Lo único que hemos hecho es poner en conocimiento de la Fiscalía usando los instrumentos que hemos considerado oportunos dentro de las normas de contratación de Madrid Destino", ha destacado Sánchez Mato, quien ha defendido su "lucha contra la corrupción y siempre dentro del marco administrativo y legal". Durante la mañana del martes también ha sido citada a declararla exdirectora de la empresa dedicada a la gestión cultural de la capital, Madrid Destino.Según desvelólos letrados del Ayuntamiento de Madrid se negaron hace un año a dictaminar sobre la legalidad del convenio suscrito en 2011 con la sociedad Madrid Trophy Promotion para la celebración del Open de Tenis. El área de Cultura pidió a los servicios jurídicos que se pronunciaran sobre el convenio firmado por el entonces vicealcalde, Manuel Cobo, pero la respuesta fue que no podían pronunciarse porque el asunto concernía a una sociedad municipal con la que no tiene acuerdo de asesoramiento.Tras una segunda negativa, Madrid Destino encargó dos informes jurídicos externos. El segundo de ellos, elaborado por el bufete Alemany, Escalona & De Fuentes, es el que sustenta la denuncia formulada en marzo contra el convenio del Open de Tenis. El origen de la citación en calidad de investigados de Sánchez Mato, Mayer y Varela está en una querella presentada ante la Fiscalía por el Grupo Popular del Ayuntamiento de Madridese informe jurídico.La portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha puntualizado asimismo que el código ético de Ahora Madrid contempla la dimisión de sus miembros en caso de malversación o prevaricación siempre y cuando suponga el "" de quien incurra en tales delitos.El apartado 1.4 del código del partido destaca el "compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción,, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho,, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas".Rita Maestre, no obstante, ha recalcado que lo descrito en el código ético "es exactamente lo contrario" que ocurre en el caso de Mayer y Sánchez Mato, quienes denunciaron precisamente una conducta de enriquecimiento de terceros. La cita judicial se produce, ha añadido "por haber puesto en conocimiento de la Fiscalía indicios, detalles y fechas sobre el mal uso del dinero público"."Nos preocupa el mal uso del dinero público utilizando el cargo público para. Es lo contrario a lo que nos ha traído aquí", ha insistido.La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid,, también ha prestado su apoyo a los concejales a través de un mensaje en su cuenta de Twitter."No es la primera vez que el PP nos denuncia por destapar su corrupción y pierde. No nos importa, seguiremos haciéndolo", ha señalado en el comentario, que acompañó de la etiquetay una imagen con los nombres de políticos del PP implicados en casos de corrupción.