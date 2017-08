info Libre

El consenso y la lucha antiterrorista requieren que el PP y sus aliados asuman qué es Arabia Saudí. Texto completo https://t.co/PyJwjFt90b — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 22 de agosto de 2017

Así entraron nuestros compañeros en los domicilios de los terroristas la noche de los atentados en #Barcelona y #Cambrils pic.twitter.com/y5F8fsLg7a — Mossos (@mossos) 22 de agosto de 2017

El terrorismo yihadista golpeó el pasado jueves en España por segunda vez desde 2004 con un doble atentado en las Ramblas de Barcelona y Cambrils en el murieron. Este lunes, el presunto autor del atentado de La Rambla, Younes Abouyaaqoub, fue abatido por los Mossos D'Esquadra en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). El terrorista portaba un cinturón de explosivos simulado, al igual que los que portaban los cinco jóvenes abatidos en Cambrils en la madrugada del viernes.te cuenta minuto a minuto todo lo que está ocurriendo este martes:El juez envía apor los atentados de Barcelona y Cambrils.El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado este martespara Mohamed Houli y Driss Oukabir, dos de los cuatro detenidos en relación con los atentados de Barcelona y Cambrils de la semana pasada. Les acusa de los delitos de integración en organización terrorista, asesinato y lesiones de carácter terrorista, aunque en el caso de Houli le suma también el delito de depósito de explosivos y estragos.Respecto al gerente del locutorio de Ripoll, Salh el Karib, el juez Andreu ha ordenado quea disposición del Juzgado Central de Instrucción número 4 por un tiempo no mayor de 72 horas con el fin de que puedan practicarse las diligencias que se están realizando este martes en el local que regenta.Finalmente, para Mohamed Aalla, el magistrado. Si bien el dueño del coche que atentó en Cambrils tendrá que comparecer todos los lunes en este juzgado o el que se encuentre más cerca de su domicilio. Andreu estima en su auto que los indicios de presunta colaboración con la célula yihadista que atentó en Cataluña no son suficientemente sólidos.El magistrado ha adoptado estas medidas tras tomar declaración a los cuatro detenidos, pese a que la fiscal del caso, Ana Noé, había pedidopara todos ellos.Durante la declaración de los cuatro detenidos, Houli declaró hasta en seis ocasiones que el plan de la célula erade Barcelona si bien no ha especificado ninguno en concreto y ha dicho que su objetivo no era hacer daño.Mohamed Aalla, tercero en someterse a las preguntas del juez y la fiscal del caso, ha explicado que el Audi 3 en el que viajaban los cinco terroristas abatidos en Cambrils estaba a su nombre pero que–uno de los cinco fallecidos en el ataque de la localidad tarraconense–. Es más, ha dicho que él, en realidad, es dueño de un Seat Ibiza.Finalmente Salh El Karib ha dicho que–que ahora investigan los Mossos– pero se ha desvinculado igualmente de la célula integrada por doce miembros, ocho de ellos fallecidos. Sí ha reconocido quepara Driss Oukabir y para el imán fallecido, a cambio de una comisión de dinero.Ninguno de ellos se ha pronunciado sobre unque habrían hecho para adoctrinarse, según han informado las fuentes, que no han aclarado si se ha hablado de la existencia de una figura cercana a los jóvenes de Ripoll que les enseñara en el uso de material explosivo.El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido unapor ser dos países desde los que se alimenta el yihadismo, y ha criticado las relaciones de la monarquía española con la saudí, que "perjudican la imagen internacional de España y ofenden a buena parte de la ciudadanía". Iglesias ha publicado en varias redes sociales un comentario sobre la lucha contra el terrorismo y el consenso político que se reivindica, en el que asegura que ambas cosas "requieren que el PP y sus aliados asuman qué es Arabia Saudí". A su juicio, el compromiso de estos partidos con ciertos sectores empresariales "pesan demasiado y les hacen desatender la responsabilidad de Estado".han pedido este martes que el Parlament también otorgue su Medalla de honor a la Guardia Civil y la Policía Nacional, después de que la Cámara haya decidido distinguir con este mérito a los Mossos d'Esquadra, los servicios de emergencias, la Guardia Urbana de Barcelona y la Policía Local de Cambrils (Tarragona) por su labor en los atentados del jueves.Los cuatro miembros de la célula yihadista de Cataluñaperpetrados en Barcelona y Cambrils (Tarragona) y han precisado durante su interrogatorio ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que el religioso, fallecido en la explosión que tuvo lugar en la casa de Alcanar, les dijo quecon explosivos, según han informado fuentes jurídicas.La sede del PSC de Sant Just Desvern ha amencido este martes con, en las que se puede leer 'Refugees not welcome' y 'FCK ISIS'. "Denunciamos pintadas aparecidas en la sede del PSC de Sant Just y en otros puntos del pueblo", ha aseverado la agrupación local de este partido en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha finalizado casi a las 18:00 horas los interrogatorios de los cuatro detenidos en relación con los atentados en Barcelona y Cambrils de la semana pasada. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha comenzado a tomar declaración a Mohamed Houli, Driss Oukabir, Mohamed Aalla y Said el Karib sobre las 13.00 horas y, tras cada comparecencia, la Fiscalía ha solicitado para todos ellos prisión incondicional por, fuentes fiscales.La fiscal Ana Noé ha pedido, el segundo miembro de la célula yihadista de Cataluña en declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ante quien ha reconocido que fue él el que alquiló las furgonetas utilizadas en la matanza si bien. Se trata de la misma versión que Oukabir mantuvo en su declaración ante los Mossos en dependencias policiales si bien en el momento de su detención aseguró que su hermano Moussa Oukabir –uno de los cinco terroristas abatidos en Cambrils– le había robado la documentación para el alquiler de los vehículos, según han informado fuentes presentes en el interrogatorio.Los Mossos d'Esquadra publican en su perfil de Twitter un vídeo sobre la operación policial en Cambrils, donde abatieron a cinco terroristas que pretendían realizar un atentado paralelo al de La Rambla de Barcelona.La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé ha solicitado este martes el ingreso en prisión incondicional y sin fianza parael herido en la explosión de Alcanar (Tarragona) y el primero de los cuatro vinculados a los atentados en Barcelona y Cambrils que declaran ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Según fuentes presentes en el interrogatorio, Houli ha ratificado todo lo dicho ante los Mossos d'Escuadra, que el grupo preparaba un atentado mayor. Las citadas fuentes han indicado que el detenido ha respondido a todas las preguntas que se le han formulado por parte de la fiscal y que están relacionadas con los hechos previos a los atentados de Barcelona, como por ejemplo qué relación tenían los fallecidos y él en la explosión de Alcanar con el resto de integrantes de la célula yihadista. El sospechoso ha ratificado durante el interrogatorio del juez y la fiscal, que ha durado algo más de una hora, lo que ya contó ante los Mossos d'Escuadra durantedespués de los atentados, han señalado las fuentes consultadas.Según manifestó la policía catalana, Houli había aportado información valiosa para la investigación de los atentados. El avance de las pesquisas llevó a confirmar en estos días que el grupo terrorista estaba planificando desde Alcanar "" atentados en Barcelona de forma inminente. De hecho, los Mossos sitúan la casa de la localidad tarraconense como escenario donde se preparaban los explosivos para cometer dichos ataques. Así, Houli, que fue detenido en el hospital cuando se estaba recuperando de las heridas que le había provocado la explosión, ha dicho al juez y los fiscales de laque la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils planeaba un atentado mayor que se frustró tras la detonación en la casa de Alcanar, donde se encontraron más de un centenar de bombonas de butano.La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé ha solicitado este martes elpara Mohamed Houli, el herido en la explosión de Alcanar (Tarragona) y el primero de los cuatro vinculados a los atentados en Barcelona y Cambrils que declaran ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Según fuentes presentes en el interrogatorio, Houli ha ratificado todo lo dicho ante los Mossos d'Escuadra.El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha comenzado pasadas las 12.50 horas de este martes a tomar declaración a los cuatro integrantes de la célula yihadista que perpetró los ataques de Barcelona y Cambrils (Tarragona) siendo el primero en comparecerChemlal, herido en la explosión de la casa de Alcanar, según han informado fuentes jurídicas.La CUP asistirá a la manifestación del próximo sábado en repulsa por el doble atentado del pasado jueves. "", ha manifestado este martes la diputada Mireia Boya, según informó El Periódico en el ataque terrorista de Barcelonala mañana de este martes, uno menos que el lunes, de entre los 46 hospitalizados de los atentados del jueves en la capital catalana y en Cambrils (Tarragona), dos menos que el lunes.Los Mossos d'Esquadra están investigando si el autor material del atentado terrorista de Barcelona, Younes Abouyaaqoub,en su huida tras los hechos.El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha sostenido quede los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) y ha pedido que no se polemice con éstas. "No he querido ofender a nadie.", ha dicho este martes en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, preguntado por la polémica generada después de referirse de manera diferenciada a las víctimas catalanas y del resto de España.La técnica de convivencia en el Ayuntamiento de Ripoll (Girona), Núria Perpiñá, ha asegurado que algunos de los familiares de los terroristas responsables de la muerte de quince personas en los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) se han cambiado de domicilio "porque". "Entiendo que, aunque sean terroristas, no dejan de ser sus hijos", ha afirmado Perpiñá en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.Driss Oukabir, Mohammed Alla, Salh el Karib y Mohamed Houli Chemal, los cuatro terroristas detenidos por los atentados cometidos en Barcelona y en Cambrils (Tarragona),en un furgón de la Guardia Civil, donde les tomará declaración en la Audiencia Nacional.