El PDLI denuncia que "La libertad de expresión e información está seriamente amenazada en España"

La secretaria general y portavoz de la(PDLI), Yolanda Quintana, ha advertido de que el "tan peligroso" marco legal español y "la forma en que se está aplicando permite afirmar sin ninguna duda que la libertad de expresión e información está seriamente amenazada en España".En una entrevista concedida a Europa Press, Quintana ha insistido en avisar de que la libertad de prensa encomo consecuencia de "un recorte en libertades individuales sin precedentes con las reformas de la L ey de Protección de la Seguridad Ciudadana , el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal".En este sentido, la secretaria general de la PDLI considera que "se puede decir, sin exagerar", queen cuanto a la libertad de prensa y a la posibilidad de desarrollar con normalidad su función".Quintana ha denunciado a ctuaciones policiales contra periodistas , teniendo que dirigirse al ministro del Interior, José Ignacio Zoido, para exigir el cese de las mismas."Sólo este hecho,resume por sí solo la situación", ha argumentado, para agregar que ha habido también periodistas sancionados e identificados "de forma arbitraria en actos informativos"."Imputados por publicar investigaciones periodísticas, como el exdirector de El Mundo , o amenazados por ahondar en las llamadas "cloacas del Estado" como los de Público . Mientras un solo periodista o informador pueda ser multado, encarcelado o presionado gravemente por el simple hecho de hacer su trabajo, la situación no podrá valorarse positivamente", ha insistido.Asimismo, ha agregado que la libertad de información y de expresión está amenazada por los. "Se trata de un "globo sonda" que incluso se ha concretado en alguna proposición no de ley y nos parece peligrosísimo además de innecesario.tanto para el mundo analógico como para el digital, y los jueces así la están aplicando", ha añadido.Otros riesgos serían, según ha puesto de manifiesto, las normas administrativas, impulsadas por comunidades autónomas o ayuntamientos, "para r, con el argumento de combatir discursos de odio, cuando es algo que el Código Penal ya tiene resuelto, y los problemas son más de medios para su aplicación".En este contexto, la secretaria general de la PDLI considera"se traduzcan en un cambio profundo de la situación actual, y no sean un mero maquillaje para cubrir el trámite y neutralizar el clamor social que han generado".Además, ha demandado quedel informante. "Esto supone, entre otras reformas, que se modifique la ley para que la Fiscalía pueda dejar de acusar por el delito de revelación de secretos cuando la información obtenida pueda fundamentar la persecución de graves delitos de corrupción y sea de prevalente interés público para la ciudadanía, o la modificación del Código Penal en lo relativo a delitos informáticos", ha detallado.De este modo, Quintana solicita al Ejecutivo de Mariano Rajoy, "lo que a cualquier gobierno en un país democrático". "; una actuación transparente y de continua rendición de cuentas (es decir, las ruedas de prensa o comparecencias sin preguntas, las dobles agendas o el acceso condicionado a la información estarían fuera de todo lo que es exigible) y ninguna presión directa o indirecta (incluyendo el reparto interesado de la publicidad institucional) a los medios o sus periodistas", ha concretado.En cuanto a la situación concreta de los periodistas, Quintana ve necesario que, "para dar cobertura jurídica a las obligaciones y los derechos de los profesionales de la información en una ley que también regule y garantice el derecho a la información de la ciudadanía".