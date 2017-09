Compromís llama "sinvergüenza" a Montoro al acusarles de "solo saber llorar" por la financiación autonómica

El senador de Compromís Carles Mulet llamó Cristóbal Montoro , por "atreverse a venir a València a decir que" al denunciar el "maltrato" que sufre la Comunitat Valenciana por la financiación autonómica, y le reprochó: "Si nosotros solo sabemos llorar, el PP solo sabe reírse de nuestro pueblo" en este tema.Para el senador territorial de la coalición,porque la Comunitat se sitúa "en el último de la fila en cuanto a la financiación per cápita" y lamentó en un comunicado, recogido por Europa Press, que los representantes valencianos del PP "tan solo sepan reírle las gracias en vez deque merece el País Valenciano y hayan pasado de firmar un manifiesto unánime contra este agravio a aplaudir las ocurrencias de Montoro, que viene a nuestra tierra a reírse de nosotros a la cara".A su juicio, esto "dice bien poco de la coherencia de los representantes valencianos" del PP, e insistió en lamentar que la celebración de la Interparlamentaria de los conservadores en Alboraya "sirva para venir a burlarse de nosotros en vez de pedir perdón, pero como sabe que tiene gente en València que le ríe las gracias, puede permitirse el lujo de, no realizar las inversiones y llamarnos llorones, cuando lo somos con motivos"."Nosotros reivindicamos para mantener y mejorar los servicios, el PP solo robaba", recalcó, para añadir que la "y la incapacidad del Gobierno del PP por solucionar de una vez la infrafinanciación y dotar al Estado de un modelo justo que corrija el maltrato, la deuda histórica y los saqueos que han endeudado de forma injusta a nuestro pueblo en las últimas décadas por las decisiones de PP y PSOE, parece seguir la metafísica de Rajoy, que es incapaz de entender ningún filósofo europeo".Mulet criticó que son "incapaces de dar respuestas coherentes que no pasen por el insulto y vuelven ahora con la misma canción" y auguró que esta será "lamentablemente", al tiempo que recordó que el PP votó en contra de las 400 enmiendas presentadas por la coalición a los Presupuestos Generales del Estado