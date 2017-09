El TC ordena el informe que necesita para imponer multas diarias a los encargados de supervisar el referéndum catalán

El Pleno de del Tribunal Constitucional (TC) dio este miércoles el primer paso para poder , el órgano encargado de supervisar el referéndum del 1 de octubre. Como adelantó info Libre , los magistrados han dedicado parte de la mañana a debatir la imposición de multas al menos 3.000 euros euros diarios a cada uno de los cinco miembros de este organismo hasta acepten cumplir las resoluciones del TC.El Alto Tribunal ha acordado requerir a los síndicos quepara cumplir con la suspensión que éste órgano dicto el pasado jueves. Tanto si responden que no están cumpliendo sus instrucciones como si contestan, el TC tendrá legalmentepara adoptar sanciones económicas.La orden, queha sido enviada personalmente a los integrantes, titulares y suplentes de la Sindicatura. El detonante de la medida ha sido la constatación de que los miembros de este organismoal haber procedido a la designación de síndicos territoriales en los territorios de Arán, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.A petición de la Abogacía del Estado, el Alto Tribunalde su obligación de “impedir o paralizar” cualquier acto que ignore la suspensión del referéndum, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir si se niegan a hacerlo.Cuando finalice el plazo de 48 horas (el próximo viernes), el TC tendrá manos libres para multar pero también para adoptarcontra la Sindicatura. Entre ellas ly, sobre todo,para pedir al Gobierno de mariano Rajoy que “adopteAdemás, los magistradoscontra la decisión que el tribunal adoptó también pasado jueves de no apartarse de estas decisiones tal y como ella les había solicitado por no considerarles imparciales, informa Europa Press.El pasado jueves, el TC admitió a trámite el recurso del Gobierno contra el nombramiento de los miembros e la Sindicatura. En su providencia se les instaba de forma concretaLa resolución referida a la Sindicaturalos delegados territoriales del Gobierno de la Generalitat, al director de la Entidad Autónoma del Diario Oficial de Publicaciones (EADOP); al Subdirector General del Diario Oficial y de la Administración, de la EADOP, al Subdirector General de Publicaciones de la EADOP, a la Jefa del Área de Publicación Oficial de la EADOP, y a los responsables de los boletines oficiales provinciales.La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristasque deberán informar ahora de sus actividades al tribunal de garantías.