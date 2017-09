Maza: "Podrán hacer el referéndum, pero no conseguirán la independencia, es una locura inconcebible"

Colau "no ha dicho nada punible"

El José Manuel Maza , ha defendido este jueves que correspondía a los cuerpos policiales decidir cómo actuar ante la celebración del acto en el Tarraco Arena de Tarragona dondede autodeterminación de Cataluña, y ha subrayado que la Fiscalía "no puede llegar a todo".En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Maza ha recordado que desde la Fiscalía se ha dado instrucciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para que traten deconvocado para el próximo día 1 de octubre En el marco de la misma, ha defendido,que supone la apertura oficial de la campaña a favor del referéndum después de la advertencia de la Delegación del Gobierno en Cataluña de que este acto supone "un delito"."Se les ha trasladado una orden genérica de que. Tampoco vamos a ponerles en una situación comprometida y dificilísima. Nos fiamos de ellos", ha recalcado.En la misma línea, ha incidido en que es necesarioen la respuesta —"hay que ser firmes y enérgicos pero prudentes, sin cometer errores graves"— y se ha mostrado convencido de que ante "un problema gravísimo de orden público" las fuerzas policiales habrían actuado de acuerdo a la situación.. Si se necesita una respuesta enérgica, se dará, pero no nos vamos a exceder de la respuesta legal y proporcionada", ha subrayado Maza, que ha hecho hincapié en la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra., pero estoy absolutamente seguro de que nunca van a conseguir el objetivo de su independencia; sería una catástrofe para Cataluña., ha remachado."Tengo una confianza extrema en que saben cuál es su deber,, ha enfatizado para finalizar.Maza ha defendido que Ada Colau , por hablar de un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para facilitar la votación de cara al próximo 1 de octubre en la Ciudad Condal aunque ha advertido que se investigará el contenido del mismo.El fiscal general del Estado ha enfatizado que el hecho de que la regidora barcelonesa hable de una "solución" para facilitar la votación en la Ciudad Condal "no significa que exista compromiso para poner un local a disposición" del referéndum., quien no ve "contenido penal" en esta declaración de Colau.En cualquier caso, ha incidido en que habrá quepara determinar si es necesario adoptar alguna medida contra la regidora de Barcelona, como ya se ha hecho con más de 700 alcaldes de toda Cataluña por pretender "cooperar" con la celebración del referéndum.al incumplir una sentencia del Tribunal Constitucional o prevaricación al anteponer "su santa voluntad" sobre la ley e, incluso, a delitos de malversación, que conlleva penas de prisión, por el dinero público gastado para favorecer la votación convocada para el próximo día 1 de octubre.