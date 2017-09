El Govern presentará un recurso para suspender la intervención de sus cuentas

El vicepresidente catalán,, anunció este domingo que el Governdel Gobierno central de intervenir los gastos la Generalitat buscando la suspensión de la iniciativa anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como respuesta a la decisión de la Conselleria de Economía, que lidera Junqueras, de no remitir más informes de gastos a La Moncloa, informa Europa Press.Lo ha explicado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la que aseguró quey defendió que el Govern está cumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria incluso más que el Ejecutivo central."Nos intervienen y prohíben ayudar a la gente los que", criticó Junqueras, que aseveró que la intervención supone que la Generalitat no puede destinar ni un céntimo, ha dicho, a medidas de impulso de la economía, pero tampoco a la Renta Garantizada de Ciudadanía.El líder de ERC afirmó que la medida de Hacienda "va más allá del artículo 155 [de la Constitución]" yEs por ello que ha llamado a participar en el referéndum del domingo 1 de octubre para "", y subrayó que no se trata de una votación sobre la independencia sino también sobre la democracia."El referéndum no es sólo para decidir el futuro institucional del país,", remachó, y criticó que líderes de partidos como el PSOE –Pedro Sánchez ha desembarcado este domingo en la Festa de la Rosa del PSC en Gavà (Barcelona)– llamen a la abstención como hace también el PP.