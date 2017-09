Los gritos de "Votarem" también suenan en la Puerta del Sol

Concentración en la Puerta del Sol de Madrid contra las detenciones en Cataluña pic.twitter.com/DZwcSoQTOb — Europa Press (@europapress) 20 de septiembre de 2017

Manifestaciones en repulsa en toda España

Una multitud acudió en la tarde de este miércoles a la Puerta del Sol de Madrid para mostrar suproducidas esta mañana en Cataluña en el marco de la operación policial que la Guardia Civil desplegó en varias sedes de la Generalitat de Cataluña. El objetivo del dispositivo , que comenzó poco antes de las 9 de la mañana de este miércoles y que se saldó con 14 detenidos y 41 registros, eradel 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.La concentración, que no fue comunicada a la Delegación del Gobierno, fue convocada por la entidad Madrileños por el Derecho a Decidir bajo el lema, la misma que el pasado domingo celebró un acto en defensa del derecho a decidir en el Teatro del Barrio de la capital. En esta ocasión, la plataforma se organizó para criticar "la censura, los registros y las detenciones para impedir que el pueblo catalán vote y decida". Agentes del Cuerpo Nacional de Policía identificaron a varios de los asistentes a la concentración.La concentración se vio enturbiada por la presencia decon proclamas de "Arriba España", que fueron respondidas con gritos de "Fuera fascistas" o "Democracia y libertad". Aunque los más coreados fueron "Votarem" y "Sí, sí, sí, por el derecho a decidir".A la concentración acudieron miembros de, entre los que se encontraron el secretario de Organización, Pablo Echenique; el portavoz en el Senado y líder madrileño de Podemos, Ramón Espinar y los diputados Alberto Rodríguez y Miguel Vila, que afirmó que la solución a la situación en Cataluña no pasa ni por los "juzgados, ni por la policía, ni por la Guardia Civil", sino que tiene que ser "política y dialogada". "Si el Gobierno no es capaz debería dimitir", añadió. Además, por parte de, acudió su coordinador federal, Alberto Garzón, además de otros cargos públicos y militantes de la coalición de izquierdas.Diputados detambién asistieron a la manifestación después de que representantes de los dos primeros partidos abandonaran este miércoles el Pleno del Congreso de los Diputados tras dirigir sus correspondientes preguntas de control al Gobierno. Lo hicieron después de conocerse la "represión" que en ese momento estaba teniendo lugar en Cataluña. Incluso avisaron, en el caso del PDeCAT, de que, no dejando claro si se trataba de un abandono temporal de sus responsabilidades parlamentarias o si se mantendría en el tiempo.El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, acusó al Gobierno de "" entre Cataluña y España y añadió que esta situación es "lo más grave que está pasando desde los tiempos de la Transición". Por ello, reclamó "diálogo" para reconducir la situación, apelando directamente al presidente del Gobierno.Además, la concentración contaba con el apoyo de, que animó desde por la mañana a acudir a la Puerta del Sol para reclamar "más democracia". ". Esta tarde nos vemos en Sol a las 19.30 horas", señala Ahora Madrid en las redes sociales, en la misma línea que otros concejales del grupo en el Ayuntamiento, como el delegado de Economía y Hacienda,, que ha asegurado que no se va a poner "de perfil" en este asunto. "No nos pondremos de perfil mientras se vulneran derechos fundamentales. Defendamos el diálogo y la política frente a la", ha señalado.Alrededor decomo la que ha tenido lugar en Madrid para demostrar su apoyo y solidaridad con el pueblo catalán. A Coruña, Santander, Valencia o Zaragoza han sido algunas de ellas.Las concentraciones en repulsa a la Operación Anubis se desarrollaron durante todo este miércoles en varios puntos de Cataluña donde la Guardia Civil estaba realizando los registros. Lade la Generalitat fue uno de los lugares en los que los ciudadanos se concentraron desde primera hora de la mañana, cuando comenzaban los registros. Ante la sede se concentraron unas, según la Guardia Urbana. Los congregados han gritado consignas como "Votaremos" y "Nuestras armas son nuestras urnas" y han entonado varias veces el himno catalán de Els Segadors. De forma paralela, la Conselleria de Exteriores de la Generalitat también fue escenario de las protestas. Desde la mañana de este miércoles, varios manifestantes se congregaron a las puertas de la institución.Del mismo modo, un millar dese concentraron en la sede del partido, uno de los lugares registrados este miércoles y de donde la Policía Nacional incautó material del referéndum del próximo 1 de octubre. Además, unas, según los Mossos d'Esquadra, participaron en una concentración en la Plaça de la Paeria de Lleida. "Votaremos", "No pasarán", "Fuera las fuerzas de ocupación", "Independencia", "Referéndum, democracia y Ros dimisión" –aludiendo al alcalde socialista Àngel Ros– fueron algunas de las consignas que han coreado los asistentes a la concentración.