Investigados la tesorera del PP y Alfonso Grau por la financiación del partido en Valencia

Procedimiento para canalizar las entregas de dinero

350.000 euros en billetes de 500

Bárcenas, administrador único en 2007

El PP ve un "error" en la imputación de su tesorera

El magistrado del juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga el caso Imelsa y su derivado conocido como Taula, ha citado a declarar como investigado al exvicealcalde de València, Alfonso Grau , en la pieza relativa a la financiación de las campañas del PP de la capital valenciana de 2007 y 2011, y también a la actual gerente del PP nacional,. También ha sido citado como investigado el exgerente del PP provincial, informó Europa Press.Grau declarará como investigado por losel próximo 6 de octubre en relación con la financiación de las campañas del PP de la ciudad de 2007 y 2011 a través de la empresa Laterne Product Council (LPC). Los otros dos investigados están citados para el 16 del mismo mes.El auto, fechado el 20 de septiembre, se basa en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del que se desprende que el que fuera administrador de Laterne, Vicente Sáez, ya fallecido, y Alfonso Grau acordaron "utilizar el entramado empresarial" del primero para "alcanzar el objetivo dela adquisición de bienes y servicios de terceros".Esta operativa se llevaba a cabo, según se explica en la resolución, "velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo su fiscalización y permitiendo que, sin reflejo en la contabilidad electoral".Las cantidades que según la documentación aportada por la UCO se habrían canalizado "tanto para financiar como para hacer pago de los servicios encargados a terceras empresas" figuran en una relación de eventos de la campaña electoral de 2007, junto con sus importes.En el epígrafe Coste Total Campaña apareceny, a continuación, se consignan otras cantidades de entradas de dinero asignadas a ciertas personas jurídicas que son tratadas comoSin embargo, el magistrado resalta que el gasto declarado en la contabilidad electoral por el Partido Popular en aquellas elecciones, en toda la provincia de Valencia, ascendió a la suma deEl instructor de esta causa desgrana también los distintos procedimientos empleados para canalizar dichas entregas de dinero. En primer lugar, señala que se producían a través de aportaciones provenientes dey que "no obedecerían a servicios efectivamente prestados a los mismos por Laterne u otras empresas del grupo empresarial de Vicente Sáez".Por este procedimiento concreto, el juez dice quepara citar como investigado a Juan Eduardo Santón —exconcejal del PP— por su actuación en representación de una de estas fundaciones.El segundo método lo constituirían, todas ellas relacionadas contractualmente con el consistorio en el que gobernada el PP de Rita Barberá , con las que se habría acordado "sufragar y financiar los gastos de campaña".Otra vía de entrada de efectivo, por un importe de hasta 620.000 o hasta 1.119.600 euros, según diversos documentos incorporados a la causa, provendría de, Product Management Council S.L. (PMC), que fue constituida en 2007 pero de la queen el empleo de esos fondos, "no contó con trabajadores", ni aparecen "datos que revelen la devolución" de esos importes, por lo que "cabe pensar razonablemente que su destino fuera la financiación de la campaña de 2007", apunta el juez."Son hechos que se relacionan en orden lógico y consecuente con elde los que pudiese disponer el grupo municipal o alguno de sus integrantes o responsables para hacer devolución de las aportaciones de 1.000 euros investigadas durante la campaña de 2015", añade.El informe recoge también una operativa por la que se habría satisfecho, ya en 2008, el importe de gastos que quedaban por pagar y que distintas empresas prestatarias de los servicios para la campaña reclamaban a LPC., según consta en el auto.Jesús Gordillo, exasesor de Grau y que trabajó para Laterne, manifestó en su declaración que el exvicealcalde le entregóy le dio instrucciones para recoger en una empresa un cheque de 150.000. Estas cantidades, finalmente, sirvieron presuntamente para llevar a cabo el pago de las cantidades adeudadas a las distintas mercantiles que habrían colaborado en la campaña.El juez explica también que estos hechos serían, cuya responsabilidad penal hoy estaría prescrita, por lo que los empresarios que habrían entregado cantidades a Laterne deberán en su caso declarar en esta causa como testigos.De hecho, el magistrado argumenta que los nuevos hechos recogidos en el informe policial y cometidos antes de la reforma del Código Penal de 2010, por lo que por los hechos de 2007 "no puede investigarse la responsabilidad penal de ninguna empresa, asociación, fundación o partido político".Del mismo modo, en el escrito se indica que las posibles responsabilidades penales por falsedad en la contabilidad de los administradores electorales de 2007 estaríanLa persona que figura como administrador único de las candidaturas en las municipales de 2007 es Luis Bárcenas . Por esta circunstancia, en caso de que se considera procedente que preste declaración, lo haría en calidad de testigo.Sin embargo, esta conductay, en consecuencia, el exgerente del PP en la provincia de Valencia, José Moscardó, sí debe declarar por estos hechos en calidad de investigado.El PP considera que podría haber un "error" en el auto que cita como investigada a la actual tesorera del partido, Carmen Navarro, por la financiación en Valencia. Según el partido, el caso se refiere al ámbito municipal, cuyas cuentas, han indicado a Europa Press fuentes de la dirección de la formación.Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado a Europa Press que no están de acuerdo con el auto del juez y estiman que podría haber un "error". De hecho, les producepor el que se la cita como investigada, según añaden.El partido recuerda además que, fecha en la que empieza la investigación de las cuentas valencianas. Su desembarco en Génova se produjo en julio de 2010 como gerente y dos años después fue nombrada tesorera, una vez que José Manuel Romay Beccaría dejó la tesorería —había sustituido a Luis Bárcenas— para ser nombrado presidente del Consejo de Estado.Las mismas fuentes han subrayado que van a estudiar el auto judicial y queque consideren oportunas. Además, recalcan que el caso se refiere al ámbito municipal y el PP nacional está al margen.