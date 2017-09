Unidos Podemos, Compromís, PNV y EH Bildu respaldan públicamente a los independentistas y piden liberar a los detenidos

Continúan las muestras de unidad de la izquierda y los nacionalistas frente a la acción del Estado para paralizar el referéndum del 1-O. Este jueves, Podemos, IU, Compromís, En Comú Podem, En Marea, PDeCAT, PNV, ERC y EH Bildu se reunieron en el Congreso de los Diputados y comparecieron conjuntamente parade la situación en Cataluña en los últimos días y su "solidaridad" con los dirigentes de la Generalitat detenidos este miércoles.La comparecencia conjunta tuvo como protagonistas a un nutrido grupo de representantes de las nueve fuerzas políticas, si bien quienes intervinieron fueron el portavoz de ERC en el Congreso,; la diputada de En Comú Podem; y, parlamentario del PDeCAT. Tardà pidió que los 14 detenidos en la operación policial de este miércoles sean "puestas en libertad de forma inmediata", y denunció que en su arresto ha habido "un tanto de morbosidad" por el hecho de que a tres de ellos se les haya negado el habeas corpus . "Se han traspasado unas líneas rojas, no creíamos que esto pudiera ocurrir en una sociedad democrática", lamentó Tardà."Se trata de un ataquede Cataluña", planteó por su parte Lucía Martín, que aseguró que las últimas decisiones del Gobierno y la justicia son "un ataque contra las libertades de todos", no sólo de los catalanes. Por ello, Martín exigió "democracia, diálogo" y el fin de estas actuaciones. En la misma línea fue Jordi Xuclà al denunciar que "en España se está produciendo una degradación de los derechos fundamentales". "Hemos visto en cuestión de días como se intentaba negar el derecho de reunión", así como el derecho a "la libertad de expresión" o al "secreto postal", denunció el dirigente del PDeCAT.A este respecto, Xuclà aseguró que "en el siglo XXI, no podrán imponer con la fuerza y la cerrazón unas ideas"., señaló, para recordar posteriormente que los independentistas catalanes forman, junto a PNV, EH Bildu y Unidos Podemos y sus confluencias "un bloque de 91 diputados preocupados por la degradación de los derechos fundamentales en Cataluña y en el Estado".