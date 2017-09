Un grupo de fascistas agrede a la dirigente de Podemos Violeta Barba, presidenta de las Cortes de Aragón

Unos 300 nazis están berreando a las puertas de #asamblea24S. No toleran la democracia. Entre todos ellos no suman una neurona útil. — Alberto Garzón (@agarzon) 24 de septiembre de 2017

Un grupo de varios centenares de personas que portan banderas de España —algunas de ellas preconstitucionales— se encuentra rodeando desde primera hora de la mañana el Pabellón Siglo XXI en el que Unidos Podemos y representantes de otros partidos celebran este domingo la asamblea de parlamentarios y alcaldes convocada por la coalición morada para debatir sobre la situación en Cataluña. En torno a las 13.30 horas, un integrante de este grupo(Podemos), según confirmó el partido morado, que asegura que Barba no ha sufrido heridas.El grupo está concentrado a las puertas del recinto, en el que están reunidos cargos públicos y orgánicos de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, Compromís, PNV, EH Bildu, Geroa Bai, ERC y PDeCAT. Con el paso de las horas, la concentración ha ido creciendo y ha sido denunciada por algunos de los dirigentes presentes en la asamblea, como el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, que aseguró que "la policía no tiene efectivos" suficientes para conformar un corredor de seguridad para permitir la salida de los ponentes.Al final del evento, la organización ha pedido a los asistentes que no salieran sólos y que esperasen instrucciones de las fuerzas de seguridad. Pocos minutos después, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, señalaba que los cargospor la puerta principal, si bien aún no lo han hecho.